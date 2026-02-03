HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Siete puentes en la Carretera de Central con riesgo de colapsar por sobrecarga de peso en tránsito de camiones, según Afin

El gremio empresarial advierte que la decisión se aprobó sin la coordinación técnica adecuada con el concesionario, a pesar de previas advertencias de riesgos estructurales en 21 puentes de la vía.

Puentes Hábich, Surco y Ricardo Palma entre los que corren riesgo de colapsar, según AFIN.
Puentes Hábich, Surco y Ricardo Palma entre los que corren riesgo de colapsar, según AFIN. | Foto: Luis Centurión.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió este 2 de febrero que la seguridad de la Carretera Central, una de las vías más importantes del Perú, se encuentra bajo peligro tras la reciente autorización excepcional de Provías Nacional, que permite el tránsito de vehículos de hasta 101 toneladas por esta ruta. El gremio empresarial sostuvo que esta decisión ignora el límite general de 60 toneladas establecido para la Red Vial Nacional.

Asimismo, la entidad alertó que la medida se habría aprobado sin una coordinación técnica adecuada con el concesionario responsable de la operación y mantenimiento de la vía, pese a que este había advertido previamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a OSITRAN que los 21 puentes bajo su concesión presentan riesgos estructurales y requieren intervenciones urgentes, sin que hasta el momento se haya implementado una respuesta integral.

lr.pe
Comunicado sobre riesgos en puentes de la Carretera Central. Foto: AFIN.

Comunicado sobre riesgos en puentes de la Carretera Central. Foto: AFIN.

lr.pe

Siete puentes en riesgo de colapsar

AFIN reveló que, dentro de la red de infraestructura de la Carretera Central, existen 21 puentes que requieren intervenciones estructurales, de los cuales siete se encuentran en una situación particularmente crítica frente al paso de cargas sobredimensionadas.

  • Huaycoloro
  • Los Ángeles
  • Pomaticlo
  • Ricardo Palma
  • Habich
  • Tamboraque
  • Surco

Todas estas estructuras se encuentran ubicadas en un corredor por el que circulan alrededor de 8.000 vehículos al día, lo que representa un riesgo potencial para más de 32.000 usuarios diarios.

Aunque la resolución incluye controles como monitoreo de deflexión –mediciones técnicas que se realizan en puentes y otras estructuras para verificar cuánto se deforman o se “doblan” cuando pasa una carga pesada–, acompañamiento técnico y cartas de responsabilidad, el gremio remarcó que estas acciones no eliminan el riesgo de someter la carretera y sus estructuras a cargas para las que no fueron diseñadas, poniendo en juego la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad de uno de los principales activos viales del país.

El comunicado también señala que una falta de visión técnica integral y de articulación entre las entidades del Estado puede derivar en decisiones que priorizan el tránsito de carga pesada por encima de la seguridad vial, con consecuencias potencialmente graves para el transporte, la economía y la vida de quienes utilizan diariamente esta ruta.

La República se comunicó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para tener su versión de los hechos, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta alguna.

