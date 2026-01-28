HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Control periodístico en plena campaña electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Treinta y dos curadores procesales se encuentran aptos para para prestar auxilio judicial

El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro, juramentó a 32 curadores procesales designados para el 2026 por el Ilustre Colegio de Abogados de Piura.

El juez también compartió su experiencia personal como curador. Fuente: Difusión.
El juez también compartió su experiencia personal como curador. Fuente: Difusión.

El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, tuvo a cargo el acto de juramentación de treinta y dos curadores procesales designados por el Ilustre Colegio de Abogados de Piura para el año 2026.Los curadores procesales, son órganos de auxilio judicial, tienen deberes y responsabilidades, ellos se encargan de cautelar los intereses del justiciable ausente. Los abogados que ejercen la función de curador actúan por nombramiento del juez del proceso, su designación concluye si la parte o su representante legal comparecen al haber adquirido o recuperado su capacidad procesal.

Durante la juramentación, Correa Castro recomendó a los curadores procesales, trabajar siempre con ética e integridad; ejerciendo la defensa encomendada según corresponda en todo el proceso o en parte del mismo.

Asimismo, el juez superior informó que él también ejerció la labor de curador procesal, la misma que le permitió crecer profesional y personalmente gracias a las experiencias y casuística procesal; felicitando a los abogados que ahora integran la nómina de curadores procesales 2026.

Notas relacionadas
Piura: detienen a presunto extorsionador con municiones y stickers de Sarita Colonia

Piura: detienen a presunto extorsionador con municiones y stickers de Sarita Colonia

LEER MÁS
Piura: motociclista muere tras choque con mototaxi y posterior atropello

Piura: motociclista muere tras choque con mototaxi y posterior atropello

LEER MÁS
Piura: ordenan 8 meses de prisión preventiva para policías que amenazaron a ciudadano con armas

Piura: ordenan 8 meses de prisión preventiva para policías que amenazaron a ciudadano con armas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Fernández Ceballos es ratificado como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua

Dr. Jorge Fernández Ceballos es ratificado como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China amenaza el dominio aéreo de Estados Unidos y espera fabricar 1.000 cazas furtivos con radares “invisibles”

Cancelan vuelos en Arequipa: mal clima afecta operaciones en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

Hija de Sergio Galliani se manifiesta luego de denuncias por presuntos malos tratos a Sonia Oquendo y Camucha Negrete: "Que todo caiga por su propio peso"

Judicialidad

Dr. Jorge Fernández Ceballos es ratificado como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua

ODANC-Moquegua realizó visita extraordinaria al establecimiento penitenciario de Moquegua

Corte de Moquegua y Municipalidad de Torata articulan acciones para acercar la justicia a poblaciones vulnerables

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alférez y 2 suboficiales PNP van a prisión por robo agravado e intervención irregular a extranjeros

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Cárceles: ¿Cuarteles del crimen o solo un engaño del Gobierno de José Jerí?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025