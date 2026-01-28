Treinta y dos curadores procesales se encuentran aptos para para prestar auxilio judicial

El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, tuvo a cargo el acto de juramentación de treinta y dos curadores procesales designados por el Ilustre Colegio de Abogados de Piura para el año 2026.Los curadores procesales, son órganos de auxilio judicial, tienen deberes y responsabilidades, ellos se encargan de cautelar los intereses del justiciable ausente. Los abogados que ejercen la función de curador actúan por nombramiento del juez del proceso, su designación concluye si la parte o su representante legal comparecen al haber adquirido o recuperado su capacidad procesal.

Durante la juramentación, Correa Castro recomendó a los curadores procesales, trabajar siempre con ética e integridad; ejerciendo la defensa encomendada según corresponda en todo el proceso o en parte del mismo.

Asimismo, el juez superior informó que él también ejerció la labor de curador procesal, la misma que le permitió crecer profesional y personalmente gracias a las experiencias y casuística procesal; felicitando a los abogados que ahora integran la nómina de curadores procesales 2026.