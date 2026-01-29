Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", fue trasladado a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para cumplir con las disposiciones judiciales luego de su extradición desde Paraguay. En el interior de la unidad policial, el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte solicitó la presencia de su abogado particular: "Necesito que se respeten mis derechos", afirmó.

El detenido Moreno Hernández deberá cumplir una medida de 36 meses de prisión preventiva por los delitos de secuestro en agravio de la empresaria Jackeline Salazar y por pertenencia a una organización criminal, conforme a la decisión del juez Ronald Chafloque, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Tras pasar su primera noche en las instalaciones de la Dircote, las autoridades definirán el centro penitenciario donde será recluido.

El 'Monstruo' solicitó la presencia de su abogado tras llegar a la Dircote

Erick Moreno llegó a la dependencia bajo un estricto protocolo de seguridad, que incluyó un contingente policial tanto aéreo como terrestre. La Policía Nacional informó que el detenido asistió a la audiencia de control vistiendo un mameluco y chaleco distintivo de requisitorias, además de grilletes en manos y pies, mientras escuchaba la resolución del magistrado.

El 'Monstruo' tuvo una breve conversación con el general Óscar Arriola antes de que comenzaran las diligencias legales; sin embargo, pidió que su defensa estuviera presente antes de hablar. "Disculpe, antes de que se presente el abogado, yo tengo mi abogado. También necesito que se respeten mis derechos. Necesito a mi abogado particular, por favor, para que pueda revisar mi caso a fondo", expresó.

Según información policial, el proceso de control de identidad se llevó a cabo de forma inmediata para formalizar la situación legal del detenido ante los juzgados correspondientes.

El proceso legal del 'Monstruo'

De acuerdo con el Ministerio Público, Erick Moreno Hernández está siendo investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión. Ya cuenta con una condena previa de 32 años por delitos contra la libertad (secuestro y hurto) y contra el patrimonio (homicidio y sicariato), dictada en 2023 por la Octava Sala Superior Penal de Lima, lo cual motivó su inclusión en la lista de los más buscados en ese momento.

Esta situación podría agravarse para alias "El Monstruo", ya que ahora enfrenta nuevos procesos legales por otros delitos. Se espera que su traslado al centro penitenciario se realice bajo las mismas condiciones de seguridad con las que llegó a la capital.

