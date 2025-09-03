HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Tecnología

¿Cómo evitar que Facebook acceda a los metadatos de tu galería y los use para entrenar su IA?

Facebook ha incorporado ajustes que le permiten analizar las fotos de tu galería y recopilar sus metadatos. Por suerte, existe una manera sencilla de evitarlo. Te enseñamos.

En unos cuantos pasos habrás desactivado esta opción de Facebook.
En unos cuantos pasos habrás desactivado esta opción de Facebook. | Foto: rbb24

Aunque Facebook ha dejado de ser la red social más popular del mundo, siendo superada por Instagram y TikTok, todavía posee una buena cantidad de usuarios en todo el mundo. Según Statista, la plataforma creada por Mark Zuckerberg cuenta con alrededor de 3.000 millones de usuarios mensuales, de los cuáles el 97% accede desde dispositivos móviles.

Si descargaste la aplicación de Facebook en tu smartphone, quizá no lo sepas, pero estarías compartiendo los metadatos de tu galería con Meta, que podría utilizar esa información para distintos fines, como entrenar su inteligencia artificial. Por suerte, existe una manera bastante sencilla de evitar que esto ocurra. A continuación, te la revelamos.

PUEDES VER: ¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes del mundo

lr.pe

¿Qué información se comparte con Facebook?

De acuerdo con Tom's Guide, un portal especializado en tecnología, la compañía de Mark Zuckerberg incluyó discretamente nuevos ajustes que permiten a Facebook analizar las imágenes de nuestra galería, incluso si nunca las publicamos en su plataforma. Cabe resaltar que no se trata de las fotos o videos en sí, sino de los metadatos que los acompañan.

Los expertos de Xataka explican que los metadatos incluyen la fecha y hora en que se tomó la fotografía, el lugar donde fue capturada esta imagen y el dispositivo utilizado (marca y modelo específico del teléfono). Esta información debería ser privada; sin embargo, Meta la estaría recopilando de sus millones de usuarios en todo el mundo.

"Por ejemplo, si nos otorgas permiso para acceder a la galería de tu dispositivo, recopilaremos metadatos. Estos metadatos provienen de tus fotos y videos, e incluyen la fecha y la hora en la que se crearon. Usamos esto, por ejemplo, para recordarte cuando tienes fotos nuevas que subir", señala Metaal revisar los ajustes.

PUEDES VER: El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

lr.pe

¿Cómo evitar que Facebook acceda a los metadatos de tu galería?

Según detalla 'Tom's Guide', los responsables de Facebook aseguran que estas opciones no están habilitadas por defecto; sin embargo, varios usuarios han reportado que las encontraron activas sin haberlas aceptado en ningún momento. Por suerte, deshabilitarlas es bastante sencillo, solo deberás seguir estas indicaciones desde tu celular.

  • Ingresa a la aplicación de Facebook que instalaste en tu teléfono Android o iPhone
  • Pulsa el ícono de menú (tres líneas horizontales) y elige Configuración y privacidad
  • Aparecerán varias secciones. Debes entrar a Configuración
  • Busca la opción 'Sugerencias para compartir de la galería'
  • Verás dos opciones: 'Sugerencias personalizadas para compartir de la galería' y 'Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook'
  • Si están activos, procura deshabilitarlos y eso sería todo
Pasos para desactivar esta opción. Foto: Xataka

Pasos para desactivar esta opción. Foto: Xataka

Notas relacionadas
¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes del mundo

¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes del mundo

LEER MÁS
El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

LEER MÁS
YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

LEER MÁS
¿Qué es Nano Banana, la nueva IA de Google que genera imágenes y que busca destronar a Photoshop?

¿Qué es Nano Banana, la nueva IA de Google que genera imágenes y que busca destronar a Photoshop?

LEER MÁS
La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

LEER MÁS
¿Tienes un Smart TV? Así podrás ver 100 canales gratis de Samsung TV Plus en cualquier televisor

¿Tienes un Smart TV? Así podrás ver 100 canales gratis de Samsung TV Plus en cualquier televisor

LEER MÁS
¿Sabes qué significan las luces del router y por qué algunas parpadean y otras no?

¿Sabes qué significan las luces del router y por qué algunas parpadean y otras no?

LEER MÁS
¿Qué es Xiaomi TV+ y cómo instalarla en tu Smart TV para tener más de 200 canales gratis?

¿Qué es Xiaomi TV+ y cómo instalarla en tu Smart TV para tener más de 200 canales gratis?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Chicharrón o anticucho?, por Maritza Espinoza

Cuando las mujeres hacen,por Beatriz Rodríguez Satizábal

Construir sobre ruinas, por César Azabache Caracciolo

Tecnología

Google no tendrá que vender Chrome ni Android, pero deberá compartir datos con la competencia, ordena juez

El iPhone más caro del mundo está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

YouTube Premium no quiere que compartas su plan familiar con personas que no viven en tu casa

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota