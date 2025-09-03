¿Cómo evitar que Facebook acceda a los metadatos de tu galería y los use para entrenar su IA?

Aunque Facebook ha dejado de ser la red social más popular del mundo, siendo superada por Instagram y TikTok, todavía posee una buena cantidad de usuarios en todo el mundo. Según Statista, la plataforma creada por Mark Zuckerberg cuenta con alrededor de 3.000 millones de usuarios mensuales, de los cuáles el 97% accede desde dispositivos móviles.

Si descargaste la aplicación de Facebook en tu smartphone, quizá no lo sepas, pero estarías compartiendo los metadatos de tu galería con Meta, que podría utilizar esa información para distintos fines, como entrenar su inteligencia artificial. Por suerte, existe una manera bastante sencilla de evitar que esto ocurra. A continuación, te la revelamos.

¿Qué información se comparte con Facebook?

De acuerdo con Tom's Guide, un portal especializado en tecnología, la compañía de Mark Zuckerberg incluyó discretamente nuevos ajustes que permiten a Facebook analizar las imágenes de nuestra galería, incluso si nunca las publicamos en su plataforma. Cabe resaltar que no se trata de las fotos o videos en sí, sino de los metadatos que los acompañan.

Los expertos de Xataka explican que los metadatos incluyen la fecha y hora en que se tomó la fotografía, el lugar donde fue capturada esta imagen y el dispositivo utilizado (marca y modelo específico del teléfono). Esta información debería ser privada; sin embargo, Meta la estaría recopilando de sus millones de usuarios en todo el mundo.

"Por ejemplo, si nos otorgas permiso para acceder a la galería de tu dispositivo, recopilaremos metadatos. Estos metadatos provienen de tus fotos y videos, e incluyen la fecha y la hora en la que se crearon. Usamos esto, por ejemplo, para recordarte cuando tienes fotos nuevas que subir", señala Metaal revisar los ajustes.

¿Cómo evitar que Facebook acceda a los metadatos de tu galería?

Según detalla 'Tom's Guide', los responsables de Facebook aseguran que estas opciones no están habilitadas por defecto; sin embargo, varios usuarios han reportado que las encontraron activas sin haberlas aceptado en ningún momento. Por suerte, deshabilitarlas es bastante sencillo, solo deberás seguir estas indicaciones desde tu celular.

Ingresa a la aplicación de Facebook que instalaste en tu teléfono Android o iPhone

Pulsa el ícono de menú (tres líneas horizontales) y elige Configuración y privacidad

Aparecerán varias secciones. Debes entrar a Configuración

Busca la opción ' Sugerencias para compartir de la galería '

' Verás dos opciones: ' Sugerencias personalizadas para compartir de la galería ' y ' Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook '

' y ' ' Si están activos, procura deshabilitarlos y eso sería todo