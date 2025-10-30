Brasil no produce por primera vez "misil" hipersónico '14-X' en 2025: es un motor y fue probado el 2021

LO FALSO:

El ‘14-X’ es un misil.

El ‘14-X’ se lanzó en el año 2025.

LO VERDADERO:

El ‘14-X’ es un motor aeronáutico hipersónico.

El ‘14-X’ se lanzó en el año 2021.

En Facebook se ha viralizado una publicación en la que se detalla el aparente desarrollo de un misil tecnológico brasileño en el 2025. Esta ha desatado reacciones y opiniones contrastadas, que varían desde "Grande Brasil" hasta "No creo que Brasil tenga la capacidad de desarrollar uno solo, pues está muy atrasado en esa área". Sin embargo, el lanzamiento del misil inició en el 2021.

Hasta la difusión de esta verificación, se ha identificado que la mencionada publicación cuenta con 7.500 reacciones, 774 comentarios y 755 compartidos, lo cual, certifica el amplio alcance que obtuvo frente a la audiencia.

Brasil y su acercamiento a la aeronáutica

El 14 de diciembre de 2021, la Fuerza Aérea Brasileña realizó con éxito la primera prueba del motor aeronáutico hipersónico ‘14-X’, desde el Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA), bajo la ‘Operación Cruzeiro’. Tenía como objetivo principal validar la plataforma tecnológica del motor, recopilar datos aerotermodinámicas para la optimización de simulaciones informáticas, pero también, incluir a Brasil en esta área tecnológica.

¿Qué se decía del "misil" en redes?

El pasado 23 de octubre, el medio independiente ‘Cultura Digital’ realizó una publicación en la que afirmaba que Brasil presentaba a “14-X, el primer misil hipersónico 100% brasileño desarrollado por la Fuerza Aérea Brasileña” y que el país se acercaba cada vez más a la tecnología aeroespacial. Además, brindaba datos adicionales del misil, tales como: velocidad, rango de elevación, entre otros; y en la portada se apreciaba el siguiente titular: “Brasil produce por primera vez su misil hipersónico 14-X Mach 6, capaz de alcanzar EE. UU. en 55 minutos”.

Conclusión

En síntesis, la Fuerza Aérea Brasileña sí realizó un lanzamiento, pero en el 2021, no en el 2025. Este, además, fue de un motor, no de un misil, tal como se indica en la publicación del Facebook de ‘Cultura Digital’. Por tanto, la información presentada es falsa.

