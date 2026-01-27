HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reniec publica lista de beneficiarios al DNI electrónico gratis: revisa si puedes acceder

El acceso al DNI electrónico gratuito se valida a través de los canales oficiales del Reniec, donde los ciudadanos pueden verificar su elegibilidad y recibir orientación sobre el proceso.

Beneficio del DNI electrónico gratuito en el Perú durante todo 2026 para ciertos grupos de beneficiarios.
Beneficio del DNI electrónico gratuito en el Perú durante todo 2026 para ciertos grupos de beneficiarios. | Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer la lista de ciudadanos que podrán acceder al DNI electrónico de manera gratuita durante el 2026, como parte de una estrategia orientada a cerrar brechas de identificación y facilitar el acceso a este documento moderno a poblaciones priorizadas.

De acuerdo con lo dispuesto por la entidad, el beneficio alcanzará a cerca de 700.000 personas a nivel nacional, a través de resoluciones jefaturales que establecen la gratuidad del trámite desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida incluye campañas coordinadas con municipalidades y atenciones directas en oficinas del Reniec.

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico sin costo?

El padrón de beneficiarios está dividido en dos grandes grupos, según criterios de edad, condición social y situación de vulnerabilidad.

En el primer grupo, se considera principalmente a niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años que realicen la inscripción o emisión de su documento, así como a recién nacidos atendidos en sedes del Reniec. También están incluidos el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, personas con discapacidad, y ciudadanos atendidos en campañas vinculadas a procesos electorales.

El segundo grupo está conformado por personas en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con la clasificación del SISFOH; adultos mayores, poblaciones indígenas u originarias, ciudadanos que viven en zonas rurales, fronterizas o del VRAEM, así como beneficiarios de programas sociales y bomberos voluntarios que participen en actividades relacionadas con las elecciones generales de 2026.

La vigencia del beneficio se mantendrá durante todo el 2026, siempre que el ciudadano cumpla con los requisitos establecidos en la normativa. Las personas interesadas pueden verificar si forman parte de los beneficiarios a través de los canales oficiales del Reniec o acercándose a una oficina autorizada para recibir orientación sobre el trámite.

