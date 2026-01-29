‘El Monstruo’ fue recluido en la Base Naval del Callao sin que el gobierno pagara la recompensa

Encadenado, de pies y manos, así fue el trasladado El Monstruo a la Base Naval del Callao.

El gobierno peruano analiza si entregará la recompensa de un millón de soles ofrecido por Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, extraditado ayer a Perú tras permanecer cuatro meses en una cárcel de Paraguay. Hoy, el cabecilla de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte fue recluido en la Base Naval del Callao donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva.

El análisis de si corresponde entregar la recompensa está a cargo de un equipo jurídico.

En junio de 2024 el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior elevó la recompensa de S/ 500.000 a S/ 1.000.000. La normativa vigente precisa que policías en actividad, sus familiares, jueces, fiscales y secretarios judiciales no pueden recibir recompensas debido a la naturaleza confidencial de sus funciones.

Es decir, cuando la captura resulta exclusivamente de acciones institucionales y no existe colaboración comprobada de ciudadanos externos, la recompensa ofrecida no se entrega. El monto permanece en el presupuesto del Ministerio del Interior, disponible para próximas investigaciones y posibles capturas de otros objetivos.

Desde Paraguay, según la prensa de ese país, aseguran que el gobierno peruano “nunca pagó la recompensa” que había prometido por la captura de Moreno Hernández, que fue materializada justamente gracias a un informante paraguayo.

SE ROMPE RELACIÓN ENTRE POLICÍAS

Según el diario ABC el Paraguay, la Policía Nacional (PN) de ese país confirmó que el informante que delató a ‘El Monstruo’ nunca cobró la recompensa que había prometido el Gobierno de Perú.

Esta situación hizo que ambas policías prácticamente rompieran relaciones, debido a la poca seriedad de los peruanos, aseguró el medio.

Aseguran que el principal elemento que molestó a los policías paraguayos fue que enviaron los datos del informante incluso antes de la captura de El Monstruo, para que todo el proceso posterior de pago fuera legal, pero al final los policías peruanos se desentendieron de su responsabilidad.

Incluso, afirman, el jefe policial, coronel José Cruz Chamba, en principio se atribuyó la captura de El Monstruo en Paraguay, aunque después dijo que en realidad ellos pasaron la ubicación del prófugo, pero cuando fue desmentido por los policías paraguayos adoptó una postura radical y trató de estafador, impresentable e infame a su homólogo paraguayo, comisario principal Luis López. La relación se rompió.

A PRUEBA DE EXPLOSIVOS

La mañana del miércoles los agentes de la Interpol Paraguay entregaron la custodia de ‘El Monstruo’ a 21 policías peruanos que viajaron a ese país y arribaron a la pista del Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), que funciona al lado mismo del aeropuerto.

El procedimiento fue dirigido por los magistrados de ese país Clara Ruiz Díaz y Francisco Acevedo, dos de los tres jueces que atendieron los exhortos de extradición enviados desde Perú.

Esta noche, Moreno Hernández, de 34 años, dormirá en la cárcel de la Base Naval que fue construida para albergar a los principales cabecillas terroristas de Perú.

La prisión fue diseñada para resistir cualquier intento de fuga o de rescate. Fue edificada en concreto armado especial, resistente a explosivos.

La presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez Tejada, informó que Erick Moreno Hernández fue trasladado al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval, ubicada en el Callao, según estableció la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Explicó que, tras una evaluación y análisis del caso, se concluyó que el interno Erick Luis Moreno Hernández “reúne plenamente los criterios de alta peligrosidad” por lo que se ha dispuesto su ingreso al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao “por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”.

Por su parte, el ministro Walter Martínez explicó que se designó a requerimiento un defensor público para Erick Moreno Hernández con la finalidad de asegurar la continuidad del proceso.

“Lo que se hace con la Defensa Pública Penal es asegurar que los procedimientos continúen sin dilaciones y sin la posibilidad de que a posterior pueda haber cuestionamientos del proceder de las autoridades judiciales. Esa es la única función de la Defensa Pública en este caso: asegurar la continuidad del proceso y de los procedimientos que se inician”, expresó el titular del sector Justicia.