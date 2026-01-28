HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor HOY, 28 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 28 de enero, según IGP?
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 28 de enero, según IGP? | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 26 de enero, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 26 de enero, según IGP?

LEER MÁS
Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, según IGP

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 25 de enero, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 25 de enero, según IGP?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Cielo para dos 5: Park Hee-sun, Kim Go-eun y la lista completa de participantes de la nueva temporada del reality de Netflix

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Sociedad

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de enero, vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025