Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de enero, vía IGP?

¿A qué hora y dónde ocurrió el último temblor en Perú HOY vía IGP? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.


Revisa los últimos sismos que sacude el Perú este 27 de enero.
Revisa los últimos sismos que sacude el Perú este 27 de enero. | Foto: Composición LR

Revisa los informes completos y recientes de actividad sísmica en la nación, así como los datos del último temblor en Perú HOY. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los temblores en Perú no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

