Caen tres jóvenes que transportaban 76 kilos de cocaína en Puno: droga estaba oculta en mochilas

La Policía Nacional del Perú capturó a tres jóvenes que transportaban un cargamento de 76 kilos de clorhidrato de cocaína, distribuido en 75 paquetes tipo ladrillo, durante una intervención realizada en la provincia de Azángaro, región Puno.

El hecho ocurrió la tarde del lunes 19 de enero, cuando la Policía de Carreteras de Juliaca ejecutaba un patrullaje motorizado en la vía Juliaca–Arapa.

En esas circunstancias, se intervino una motocicleta color negro y rojo conducida por Abel Cusi Carrasco (27) y un vehículo station wagon color gris oscuro, manejado por Wilber Huamán Núñez (23), quien se encontraba acompañado de su hermano Alberto K. Huamán Núñez (30).

Al notar la presencia policial, los implicados intentaron escapar ingresando por una trocha carrozable hacia la comunidad Yanico Cuturi, en inmediaciones del puente colgante Puyucu. Tras abandonar los vehículos, se dieron a la fuga en distintas direcciones, pero fueron perseguidos y finalmente capturados por el personal policial.

Encontraron 75 paquetes con cocaína

Durante el registro vehicular, los agentes hallaron en la maletera cuatro mochilas de diferentes colores. En su interior se encontraron 75 paquetes rectangulares tipo ladrillo, de color amarillo, que tras la prueba de campo dieron positivo para clorhidrato de cocaína. El cargamento tenía un peso total de 76 kilogramos.

Las primeras diligencias revelaron que la motocicleta era utilizada como “liebre”, es decir, para advertir a los demás integrantes de la banda sobre posibles controles policiales en la carretera. La camioneta, por su parte, era el medio de transporte de la mercadería ilegal.

Los detenidos fueron identificados como presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Telemáticos de San Román”, dedicada al presunto tráfico ilícito de drogas en la región.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. Los jóvenes capturados, junto con los vehículos y la droga incautada, fueron trasladados al DEPOTAD Juliaca, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar la magnitud de las operaciones de esta organización criminal.