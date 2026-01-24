Piura: motociclista muere tras choque con mototaxi y posterior atropello

Chofer de automóvil que arrolló a motociclista escapó de la escena. Foto: difusión.

Luto en las carreteras de la región Piura. Un conductor de una motocicleta lineal falleció luego de que el vehículo donde viajaba chocó con un mototaxi, lo que provocó su caída al pavimento. La tragedia fue inevitable, ya que un vehículo que transitaba por la zona terminó pasando por encima del motociclista, generándole la muerte.

El accidente se produjo la noche de este viernes 23 de enero, en la carretera La Tina, en el distrito de Bellavista, en la provincia de Sullana. La víctima fue identificada como Jhon Zapata, de 25 años, quien se trasladaba en su motocicleta con placa 6519-EK.

Según narraron testigos que se hallaban en el lugar a los medios locales, la motocicleta impactó contra el mototaxi. Esto generó que la víctima cayera al piso y un automóvil station wagon color blanco lo aplastara. Tras el incidente, el conductor del auto huyó del lugar con dirección al Alto Chira.

Aunque el accidentado fue trasladado de emergencia a la posta médica de Bellavista, el médico de turno certificó que Zapata llegó cadáver.

Por su parte, los vecinos que viven en las zonas aledañas al lugar del accidente solicitaron a las autoridades iluminación para la carretera ya que los accidentes serían frecuentes.