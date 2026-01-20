HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Sociedad

Resultados de La Tinka del martes 20 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Las apuestas para jugar la Tinka están disponibles desde S/5 en la web y en puntos de venta autorizados. Además, los usuarios podrán participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.

Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 21 de enero
Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 21 de enero | Foto: composición LR

Este martes 20 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de azar de Intralot, que en esta edición ofrece un pozo acumulado de S/19.005.223. Como ocurre cada miércoles y domingo, los jugadores podrán tentar el premio mayor y otros premios secundarios, de acuerdo con los números que eligieron en su cartilla, disponible desde S/ 5 en la web o en puntos de venta autorizados. Además, se podrá participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.

Sorteo de La Tinka HOY, martes 20 de enero: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

20:16
20/1/2026

¿Qué pasa si mi cartilla de La Tinka sale ganadora, pero la perdí?

Las jugadas que se adquieran y se realicen a través de la tienda online o web de La Tinka quedarán registradas en su plataforma online, lo que brindará al usuario la facilidad para visualizar su historial de jugadas con un periodo de antigüedad de hasta 180 días.

17:05
20/1/2026

¿Cómo funciona el sí o sí de La Tinka?

En el Sí o Sí se van escogiendo nuevas bolillas hasta encontrar un boleto que complete los seis aciertos. Por ejemplo, si a un jugador solo le faltan dos números y en esta dinámica salen el 9 y el 45, se llevará los S/ 50.000 del Sí o Sí de La Tinka.

Esta modalidad solo se activa cuando el Pozo Millonario no ha reventado, es decir, cuando ningún boleto logra los seis aciertos. En ese caso, se inicia el Sí o Sí y se continúa con la selección de bolillas.

16:01
20/1/2026

¿Hasta que hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sorteo. 

Notas relacionadas
Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO del 14 de enero del 2026: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka EN VIVO del 14 de enero del 2026: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO del 11 de enero del 2026: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka EN VIVO del 11 de enero del 2026: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Sociedad

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

Más de 100 kg de pescado malogrado iban a ser vendidos por ambulantes del mercado Modelo en Chiclayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025