Resultados de La Tinka del martes 20 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

En el Sí o Sí se van escogiendo nuevas bolillas hasta encontrar un boleto que complete los seis aciertos. Por ejemplo, si a un jugador solo le faltan dos números y en esta dinámica salen el 9 y el 45, se llevará los S/ 50.000 del Sí o Sí de La Tinka.

Esta modalidad solo se activa cuando el Pozo Millonario no ha reventado, es decir, cuando ningún boleto logra los seis aciertos. En ese caso, se inicia el Sí o Sí y se continúa con la selección de bolillas.