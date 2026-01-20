Resultados de La Tinka del martes 20 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
Las apuestas para jugar la Tinka están disponibles desde S/5 en la web y en puntos de venta autorizados. Además, los usuarios podrán participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.
Este martes 20 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de azar de Intralot, que en esta edición ofrece un pozo acumulado de S/19.005.223. Como ocurre cada miércoles y domingo, los jugadores podrán tentar el premio mayor y otros premios secundarios, de acuerdo con los números que eligieron en su cartilla, disponible desde S/ 5 en la web o en puntos de venta autorizados. Además, se podrá participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.
Sorteo de La Tinka HOY, martes 20 de enero: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo
¿Qué pasa si mi cartilla de La Tinka sale ganadora, pero la perdí?
Las jugadas que se adquieran y se realicen a través de la tienda online o web de La Tinka quedarán registradas en su plataforma online, lo que brindará al usuario la facilidad para visualizar su historial de jugadas con un periodo de antigüedad de hasta 180 días.
¿Cómo funciona el sí o sí de La Tinka?
En el Sí o Sí se van escogiendo nuevas bolillas hasta encontrar un boleto que complete los seis aciertos. Por ejemplo, si a un jugador solo le faltan dos números y en esta dinámica salen el 9 y el 45, se llevará los S/ 50.000 del Sí o Sí de La Tinka.
Esta modalidad solo se activa cuando el Pozo Millonario no ha reventado, es decir, cuando ningún boleto logra los seis aciertos. En ese caso, se inicia el Sí o Sí y se continúa con la selección de bolillas.
¿Hasta que hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sorteo.