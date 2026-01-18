Puno: despiste de camión cargado de ladrillos ocasiona muerte de menor de 8 años

Un menor de 8 años falleció y otras dos personas quedaron heridas luego que un camión cargado de ladrillos se estrellara contra una vivienda y un vehículo menor en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, departamento de Puno.

El accidente ocurrió al promediar la última medianoche, en la intersección del jirón Lima con la avenida Manuel A. Quiroga. La colisión se habría originado por una falla mecánica en la unidad de carga pesada, la cual iba cargada de ladrillos. El fuerte impacto ocasionó graves daños materiales y dejó atrapados a los ocupantes del camión, lo que generó momentos de desesperación entre los vecinos que acudieron a socorrer a las víctimas.

Las personas heridas fueron identificadas como Antonia M. P. (38) y Wilber P. (43), quienes serían pareja. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Rafael Ortiz Ramírez de Juli, donde permanecen en recuperación. El menor fallecido fue identificado con las iniciales L. J. P. M., de tan solo ocho años.

Según la población, los efectivos policiales llegaron al lugar más de una hora después del accidente, lo que generó indignación y reclamos por la demora en la atención de la emergencia. Las investigaciones se vienen desarrollando para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.