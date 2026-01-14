HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Así amanece Lima y Callao durante paro de transportistas este 14 de enero: poca presencia de buses en paraderos

La medida ha sido acatada por 320 empresas de transporte que no salieron a trabajar como protesta ante los asesinatos y extorsiones que sufren en el país.

Varios ciudadanos esperaron un vehículo para trasladarse a sus ceide labores.
Varios ciudadanos esperaron un vehículo para trasladarse a sus ceide labores. | Foto: composición LR/ Kevin García

Desde las primeras horas de la madrugada, el paro masivo de transportistas este miércoles 14 de enero, convocado por diversos gremios, ha dejado sentir su impacto en Lima y Callao, con largas colas en paraderos, una presencia mínima de unidades de transporte convencional y el aumento de pasajes en varios puntos del país.

En San Juan de Lurigancho, en el paradero de Plaza Norte, primera de Pro en Los Olivos, Javier Prado, en Acho, y otras zonas el panorama es similar: ciudadanos esperan por varios minutos las pocas flotas de buses y varios servicios informarles.

La medida, que acata la paralización de 320 empresas y más de 22.000 unidades, responde a la creciente ola de extorsiones y ataques criminales que han cobrado la vida de varios conductores en lo que va del año.

La República se encuentra en diversos puntos del país para dar a conocer el panorama que se vive durante el paro de transporte este 14 de enero. Desde el paradero de Plaza Norte solo se registra la presencia de los buses de la empresa Nueva Estrella y los informales que hacen la misma ruta que los Chinos.

La custer Nueva Estrella transita en el paradero Plaza Norte. Foto: Marco Cotrina

La custer Nueva Estrella transita en el paradero Plaza Norte. Foto: Marco Cotrina

En Acho, la ruta presencia poca afluencia de pasajeros y vehículos de transporte público. Los taxis y colectivos tienen mayor tránsito en la zona Lima-norte.

Pocos transeúntes en el paradero de Acho. Foto: Jhomira Condori

Pocos transeúntes en el paradero de Acho. Foto: Jhomira Condori

En el paradero Tupac Amaru, varias personas esperan en el paradero, por largos minutos, los vehículos de empresas formales para trasladarse.

Por otro lado, el paradero Pro, en la Panamericana Norte, presenta una alta concentración de pasajeros y una creciente presencia de colectivos informales. Ante la falta de buses, estos transportistas han fijado tarifas de entre S/6 y S/8 hacia el sector de Acho. Los conductores informales indicaron que solo operarán un tramo de ida y vuelta para garantizar sus ganancias diarias antes de suspender sus labores.

Varios ciudadanos viajan en buses repletos durante el paro de transportistas. Foto: Kevin García

Varios ciudadanos viajan en buses repletos durante el paro de transportistas. Foto: Kevin García

Asimismo, el déficit de unidades del Corredor Rojo es crítico en puntos clave de la avenida Javier Prado, como el Trébol y la Vía Expresa. Durante la hora punta, la habitual circulación simultánea de cuatro rutas ha sido muy baja, dejando solo buses saturados de pasajeros. Según los usuarios, ante esta falta de transporte formal, los colectivos informales han aprovechado para duplicar sus tarifas, alcanzando los S/8 por tramo.

En la avenida Javier Prado hay mayor presencia de colectivos. Foto: Adrián Sarria

En la avenida Javier Prado hay mayor presencia de colectivos. Foto: Adrián Sarria

