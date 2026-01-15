Poder Judicial ordena 4 meses de prisión preventiva para futbolista David Díaz tras ser intervenido con arma robada a un policía
El exjugador, con antecedentes por robo, fue arrestado cuando estaba en una camioneta cerca de un local nocturno. Tenía en su posesión una pistola Glock robada a un suboficial de la PNP.
El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva para el exfutbolista David Alonso Díaz Colunga, de 34 años, tras ser intervenido en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, con un arma de fuego que había sido robada a un suboficial de la Policía Nacional.
La medida fue adoptada luego de que el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla presentara elementos que vinculan a Díaz con los presuntos delitos de porte ilegal de arma de fuego y receptación agravada.
Exfutbolista registraba antecedentes por robo
La intervención se realizó el 11 de enero, cuando Díaz Colunga se encontraba junto a otras personas en una camioneta cerca de un local nocturno. Al registrar sus pertenencias, los agentes hallaron una pistola Glock cargada sin licencia ni tarjeta de propiedad, lo que derivó en su traslado a la comisaría.
Consultas en los registros oficiales confirmaron que el arma incautada había sido denunciada como robada en marzo de 2024 a un efectivo policial en la provincia de Barranca, lo que agravó la situación legal de Díaz.
Cabe precisar que el deportista registraba antecedentes policiales por un arrebato de celular en 2021, según información suministrada por la Policía. Además, confirmó ante las autoridades su trayectoria como futbolista profesional, habiendo estado en clubes como Juan Aurich y Atlético Torino.
