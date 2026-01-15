Madre de familia en UCI tras grave accidente en Puno: familiares hacen un llamado urgente para recaudar 60 mil soles

Una madre de familia identificada como Dulia Araujo (35) terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de que la camioneta rural en la que viajaba sufriera un violento despiste y posterior volcadura. El hecho ocurrió el último domingo 11 de enero en la vía Queneque–Cañiputo, distrito de Sandía, Puno, cuando la mujer se desplazaba junto a varios familiares y comuneros.

Según relató su hermana Griselda, los pasajeros se dirigían a una reunión comunal en Cañiputo. Sin embargo, el trayecto se convirtió en tragedia cuando el conductor habría realizado una maniobra hacia el borde de la carretera, presuntamente por una falla en el sistema de frenos, lo que ocasionó el despiste de la unidad.

El accidente dejó nueve personas heridas, entre adultos y menores de edad. La más afectada fue Dulia Araujo, quien sufrió graves lesiones y fracturas en la pelvis y el abdomen, luego de que el vehículo la aplastara durante el vuelco. Su estado de salud es delicado y requiere operaciones urgentes.

Piden apoyo económico

La familia enfrenta una situación crítica, pues los gastos médicos ascienden a aproximadamente 60 mil soles. El problema se agrava debido a que el SOAT del vehículo estaba vencido, y solo se cubriría el 20% de los costos hospitalarios, dejando a los parientes en una difícil situación económica.

Ante esta realidad, Griselda Araujo pidió apoyo económico a la población, señalando que su hermana necesita dos operaciones. Para recaudar fondos, los familiares vienen organizando actividades solidarias, como una pollada en el óvalo Pedro Vilcapaza de Juliaca.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape al número 910 641 451, a nombre de Griselda Araujo Riveros, hermana de la víctima.