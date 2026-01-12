Delincuentes balean a hombre y matan a su mascota en presunto intento de robo en Comas

Un hombre resultó herido, mientras que su mascota perdió la vida tras el ataque. | Composición LR | Difusión

Una persona herida y una mascota fallecida dejó un violento ataque armado ocurrido en la calle Las Fresas, en el distrito de Comas, durante las 7:55 p. m. del lunes 12 de enero. Testigos del incidente se acercaron al lugar, donde encontraron el cuerpo de un hombre tendido en el suelo, mientras que a algunos metros de él yacía el cadáver de su perro.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la ambulancia 124-2 llegó a la zona del incidente para auxiliar al hombre herido y trasladarlo al centro médico más cercano.

Balacera tras presunto intento de robo

Vecinos de la calle Las Fresas aseguraron que el hombre había sido víctima de un intento de robo. Incluso, algunos decidieron acercarse al lugar del ataque luego de escuchar las balas. "Llamen a la ambulancia. No te muevas, amigo, quédate ahí", le dijo uno de los residentes al agredido, quien estaba ensangrentado en el suelo.

Al lado del hombre, se encontraba el cuerpo de su mascota, quien falleció por el impacto de bala, según información preliminar. "Un hombre ha estado rondando por aquí. Yo estaba con mi hijito, mientras ese sujeto daba vueltas", comentó una vecina en referencia al autor del crimen, quien huyó con rumbo desconocido.

Al cierre de esta nota, la víctima fue auxiliada por el equipo de emergencias de los bomberos. Sin embargo, se desconoce su estado de salud actual.

