Tiburones no nadaron en piscina en Jamaica durante el paso del huracán Melissa: video fue hecho con IA

LO FALSO:

Tiburones en la Piscina del Resort en Jamaica tras el paso del Huracán Melissa

LO VERDADERO:

Video fue generado con la inteligencia artificial Sora, la cual fue declarada por el autor del bulo.

Un análisis con inteligencia artificial detectó que más del 94% de la composición del metraje fue hecho con IA.

El 27 de octubre de 2025, será recordado como el día en que, luego de 90 años, nuevamente un huracán de gran magnitud arrasó los puertos de Jamaica. Hablamos de la tormenta que desató el huracán Melissa, que hasta la actualidad se ha cobrado la vida de 30 personas.

En el contexto de este desastre natural, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra a unos tiburones nadando en una piscina de un hotel en Jamaica. Sin embargo, se trata de un contenido hecho con IA.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Instgram y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de Facebook, y ha logrado recopilar 26.000 reacciones, 437 comentarios y fue 3.500 veces compartido por diversos usaurios.

Tiburones en Jamaica tras paso de huracán Melissa fueron hechos con IA

Para identificar el origen del bulo, realizamos una búsqueda inversa de imágenes a uno de los fotogramas. Encontramos que medios de verificación como Newtral y AFP Factual, desmintieron el viral a través de programas de detección y contacto directo con el creador del bulo.

Por parte de AFP Factual, se comunicaron con el creador de contenido de IA, Estudios Yulian, que publica videos generados con el motor de inteligencia artificial Sora. El usuario declaró a Factual que el viral se trata de un video falso y que no corresponde los hechos ocurridos en Jamaica.

También sometieron al metraje al programa de detección InVID-WeVerify, que identificó que más del 97% del video fue hecho con IA. En esa misma tarea, el equipo de Newtral encontró varias imperfecciones, como objetos difuminaos, distorsiones en el fondo y malformaciones en los tiburones.

Conclusión

El autor del video declaró al medio AFP Factual que el viral se trata de una creación artificial referida al desastre en Jamaica tras el desastre del huracán Melissa. Además, un análisis con inteligencia artificial identificó que más del 97% del metraje fue hecho con IA. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.