Sociedad

Multas de tránsito 2026: cuáles son las infracciones más graves y los montos actualizados

Desde el 1 de enero, las multas por infracciones de tránsito aumentan debido a la nueva Unidad Impositiva Tributaria (UIT) establecida en S/ 5,500 por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Multas de tránsito 2026: cuáles son las infracciones más graves y los montos actualizados | Foto: Difusión.

Desde el 1 de enero se aplica el aumento de las multas por infracciones de tránsito tras la aprobación del nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026, establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que determinó un incremento de S/ 150 respecto al valor del año anterior, situado en S/5350.

De acuerdo con la normativa vigente y los cuadros de sanciones publicados por las autoridades, las infracciones más graves no solo implican multas económicas más elevadas, sino también medidas adicionales como la retención del vehículo, la suspensión o cancelación de la licencia de conducir y la acumulación de puntos en el récord del conductor.

Principales multas de tránsito en 2026

Entre los principales cambios, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) resaltó la multa por realizar transporte no autorizado, la cual asciende a S/ 5.500 y no admite descuentos por pronto pago ni fraccionamiento, al tratarse de una infracción muy grave que pone en riesgo la vida e integridad de los usuarios.

Por otro lado, los pagos por exceso de velocidad (infracción M20) también se incrementarán en base a la siguiente escala:

  • Hasta 10 km/h por encima del límite permitido: 18 % de una UIT (S/ 990)
  • Más de 10 km/h y hasta 30 km/h: 24 % de la UIT (S/ 1320)
  • Más de 30 km/h sobre el límite máximo: 50 % de la UIT (S/ 2750)

Aumento en las multas

La Sutran precisó que este reajuste en las multas está establecido en todas las infracciones contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT) y en el Reglamento Nacional de Transito (RTRAN). Además, informó que la medida tien un enfoque estrictamente preventivo y orientado a desincentivar conductas de riesgo en las vías.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

