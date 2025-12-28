HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Sociedad

Sismo de magnitud 6,0 en Chimbote dejó 10 heridos en La Libertad y Áncash, y provocó daños en hospitales, según el Minsa

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad en los distritos Cáceres del Perú, Coishco y Nuevo Chimbote.

Sismo en Chimbote de 6,0 causó daños en hospitales de La Libertad y Áncash. | Composición LR | REUTERS

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que diez personas resultaron heridas y recibieron atención médica en centros de salud de Áncash y La Libertad, luego del sismo de magnitud 6,0 registrado el sábado 27 de diciembre a las 21:51 horas, al oeste de Chimbote.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en la provincia del Santa, fue percibido en diversas regiones del norte del país. El evento provocó daños materiales en viviendas y establecimientos de salud. Los centros médicos de San Jacinto (Áncash) y Puente Chao (La Libertad) atendieron a cinco personas cada uno, según el informe del Minsa.

Viviendas dañadas y heridos en La Libertad dejó sismo de magnitud 6,0 registrado en Áncash

lr.pe

Daños en hospitales y viviendas tras el sismo de 6,0 en Chimbote

Áncash

El Hospital La Caleta de Chimbote reportó la caída de baldosas en el área de emergencia, así como rajaduras en las paredes del servicio de medicina y en el techo de cirugía. A pesar de estos daños, el hospital continúa operativo, y se realizan evaluaciones para determinar su magnitud.

Comunicado del hospital La Caleta en Áncash. Foto: Difusión

En el distrito de Coishco se registraron pequeños derrumbes en el túnel del mismo nombre. El personal de la municipalidad distrital intervino de inmediato para despejar la vía. En el distrito de Moro, específicamente en la localidad de Motocache, también se reportaron derrumbes menores en algunas carreteras. Estos fueron retirados oportunamente, lo que permitió restablecer el tránsito.

Reporte Sísmico en Áncash. Foto: COER

En Huaraz, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que las condiciones de la laguna Palcacocha se mantienen estables y que el sismo no provocó avalanchas. En la provincia de Huaylas se registraron deslizamientos de mínima consideración, sin afectar a la población. Según Defensa Civil, el movimiento telúrico fue percibido de manera moderada en varios distritos de la región y con mayor intensidad en Cáceres del Perú, Coishco y Nuevo Chimbote.

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,8 se sintió en Cañete, según IGP

lr.pe

La Libertad

En esta región, el sismo afectó los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Virú, donde se reportaron daños estructurales en varias viviendas. El COER La Libertad indicó que una persona fue rescatada por agentes de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos del Perú, luego de quedar atrapada por el colapso del techo de una vivienda en La Esperanza.

Daños estructurales en La Libertad. Foto: Difusión

En el sector Nuevo Chao (Chao), el colapso de la pared de una casa dejó a una persona herida, quien fue trasladada al centro de salud más cercano. Asimismo, en el distrito de Virú se reportó una persona lesionada por una caída, el colapso de una vivienda ubicada en la calle Libertad y la caída de un tanque de agua sobre el alumbrado público.

En Salaverry, el COER informó sobre el desprendimiento de rocas en las cercanías del terminal internacional. En Alto Trujillo, una familia logró ponerse a salvo luego de que una pared de su vivienda se derrumbara. Por su parte, en Santiago de Chuco, dos viviendas y una iglesia sufrieron daños materiales en su infraestructura.

Medidas preventivas

El Gobierno Regional de Áncash ha dispuesto la realización de recorridos para verificar los daños, mientras que el COEN coordina con las autoridades locales y regionales, y ha instado a mantener activos los Centros de Operaciones de Emergencia.

Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), recordó que la amenaza sísmica en el país es constante, por lo que la preparación resulta clave para salvar vidas. Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades, así como tener lista una mochila de emergencia para situaciones de riesgo.

