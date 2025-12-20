Video viral de agresión policial a migrantes venezolanos durante desalojo no es actual: fue grabado en 2022

LO FALSO:

Video señala que agresión de policía contra ciudadano venezolano durante un desalojo es de diciembre de 2025.

LO VERDADERO:

El video ya circulaba por internet desde el 18 de marzo de 2022.

El medio periodístico Infobae publicó una nota informativa el 18 de marzo de 2022, en la que incluyó el video que motivó esta verificación.

En redes sociales circula un video que muestra una supuesta agresión policial contra un migrante venezolano durante un desalojo ocurrido en diciembre de 2025. Sin embargo, las imágenes no son actuales: fueron grabadas en marzo de 2022.

El video falso circula en las redes sociales X (antes Twitter) y Facebook. En esta última, superó las 3.600 reacciones, registró más de 1.100 comentarios y acumuló más de 148.000 visualizaciones.

Video falso que asegura que imágenes de desalojo de dos venezolanos ocurrió en 2025. Fuente: Facebook.

Video original fue grabado en marzo de 2022

Tras realizar una búsqueda inversa en Google y emplear palabras clave, se verificó que las imágenes ya circulaban desde marzo de 2022. El 18 de ese mes, la página Venezolanos en Perú publicó el video en el que se observa a dos agentes policiales ingresar a un cuarto de hotel para solicitar a dos ciudadanos que abandonen el lugar. Ante la negativa de uno de los migrantes, un efectivo hace uso de la fuerza para retirarlo. Al ser empujado, el policía responde golpeándolo con un objeto contundente.

Video original ya circulaba en internet desde marzo de 2022. Fuente: Instagram - Venezolanos en Perú

Por otro lado, el medio de noticias Infobae cubrió el hecho mediante una nota publicada el 18 de marzo de 2022, en la que insertó el video que motivó esta verificación. En la publicación, se indica que los hechos ocurrieron en Pucallpa y que, como resultado de la agresión por parte de un policía, uno de los ciudadanos venezolanos terminó con el cráneo fracturado y heridas en el rostro.

Además, el medio incluyó una captura del tuit de uno de los ciudadanos extranjeros, llamando Brandon Santos, en la que señala que se excedieron en el tiempo alquilado en el hospedaje y que intentaron desalojarlos por la fuerza sin permitirles recoger sus pertenencias, pese a que estaban dispuestos a pagar el tiempo adicional. Santos explicó que fue retenido tras denunciar a sus agresores en la misma comisaría donde trabajaban los policías implicados.

Tuit de uno de Brandon Santos, uno de los venezolanos agredidos por el efectivo policial. Fuente: Infobae.

Además, en otro video publicado el 18 de marzo de 2022, los hermanos Brandon Santos y Kevin Santos narraron su versión de los hechos ocurridos en un hotel ubicado en Pucallpa, en los que coinciden con lo descrito en una nota periodística de Infobae. Por lo que se puede inferir que los echo tuvieron lugar en el mes de marzo, pero ambos videos (el de la agresión y la narración de los hermanos) fueron publicados el 18 de marzo.

Conclusión:

En síntesis, la versión sobre una supuesta agresión reciente de policías contra dos ciudadanos venezolanos durante un desalojo en Pucallpa es falsa. El hecho no ocurrió en diciembre de 2025, como afirman algunas publicaciones virales, sino en marzo de 2022. El video original fue difundido por la página Venezolanos en Perú e incluido en una nota del medio Infobae, ambas con la misma fecha (18 de marzo de 2022). Además, los hermanos Brandon y Kevin Santos narraron su versión de los hechos en otro video publicado el mismo día. Por tanto, las imágenes compartidas no son actuales.

