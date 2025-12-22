HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Capacitan a personal de la CSJAR para notificar en braille a usuarios invidentes

Gerencias de Informática y Servicios Judiciales explican creación de nuevas funcionalidades del SIJ en favor de personas vulnerables.

Las capacitaciones están dirigidas al personal clave, incluidos secretarios judiciales y la Central de Notificaciones. Fuente: Difusión.
Las capacitaciones están dirigidas al personal clave, incluidos secretarios judiciales y la Central de Notificaciones. Fuente: Difusión.

Con el firme compromiso de garantizar un acceso real y efectivo al sistema de justicia para las personas con discapacidad visual, las Gerencias de Informática y de Servicios Judiciales del Poder Judicial, están capacitando al personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el uso de nuevas funcionalidades del SIJ que ahora permitirán conocer si es necesario notificar resoluciones, sentencias y otros documentos judiciales en formatos accesibles como el Braille para personas con discapacidad visual.

El proceso de capacitación es impartido por personal especializado que ha desarrollado este innovador sistema, creado originalmente en la Corte Superior de Justicia de Arequipa y que incide especialmente en la preparación del personal de la Central de Notificaciones, responsable de la impresión de documentos en sistema Braille, macrotipo (letra agrandada) o formato de audio, de acuerdo con las necesidades de cada usuario con discapacidad visual.

Como parte de esta iniciativa, los profesionales del Poder Judicial han incorporado en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) una nueva funcionalidad que permitirá registrar un tipo de notificación adicional a la convencional, fortaleciendo así la accesibilidad y el principio de igualdad ante la ley para este grupo de personas en condición de vulnerabilidad.

El ciclo de capacitaciones está dirigido al personal de las Centrales de Distribución General (CDG), la Central de Notificaciones y a secretarios judiciales de las áreas Civil, Laboral, Contencioso Administrativo, Familia y Paz Letrado, quienes cumplen un rol clave en la implementación de este sistema inclusivo.

En la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los responsables de poner en operatividad este sistema son el ingeniero Julio Becerra Núñez, jefe de la Unidad de Servicios Judiciales; la abogada Karin Del Carpio Mogrovejo, coordinadora de la Unidad de Servicios Judiciales; el ingeniero Walter Zapana Sotomayor, coordinador de Informática; y el ingeniero Alexander Agüero Pareja, jefe del Centro de Distribución General.

Por parte de la Gerencia de Informática del Poder Judicial, participan el ingeniero Alejandro Paredes Egusquiza, gestor de proyectos; el ingeniero John Poma Nieto, coordinador del Equipo de Implantación; el ingeniero Ronald Cruchaga Carrasco, analista del Equipo de Implantación; la abogada Edda Olinda Toranzo Rosas, coordinadora; y el ingeniero Manuel Agustín Miguel-de-Priego Barrantes, analista II.

Notas relacionadas
Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

LEER MÁS
Arequipa: hallan restos humanos durante obras en zanjas en zona periférica

Arequipa: hallan restos humanos durante obras en zanjas en zona periférica

LEER MÁS
Arequipa: motociclistas dan último adiós a joven que habría sido asesinado; el sospechoso está detenido

Arequipa: motociclistas dan último adiós a joven que habría sido asesinado; el sospechoso está detenido

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

LEER MÁS
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS
Jueza de Flagrancia ordena cárcel para sujeto por extorsión y tenencia de explosivos

Jueza de Flagrancia ordena cárcel para sujeto por extorsión y tenencia de explosivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Calendario oficial 2026 en Perú: revisa los feriados, fines de semana largos y días no laborables que trae el nuevo año

Restauran foto eliminada de Trump en archivos de Epstein al no hallarse evidencia de víctimas, según el Departamento de Justicia

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 22 diciembre, según IGP?

Judicialidad

Cajamarca: Jueza de flagrancia dicta penas efectivas por hurto agravado en tienda comercial

Cajamarca: Jueza dicta pena efectiva en menos de 72 horas

Presidente de la Corte de Sullana realiza visita a magistrados de juzgados de familia y a profesionales del equipo multidisciplinario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los Sánchez Paredes volverán a juicio público, la Corte Suprema anuló la sentencia que los absolvió

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Cesan al número dos y tres del Alto Mando Policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025