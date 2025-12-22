Capacitan a personal de la CSJAR para notificar en braille a usuarios invidentes

Con el firme compromiso de garantizar un acceso real y efectivo al sistema de justicia para las personas con discapacidad visual, las Gerencias de Informática y de Servicios Judiciales del Poder Judicial, están capacitando al personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el uso de nuevas funcionalidades del SIJ que ahora permitirán conocer si es necesario notificar resoluciones, sentencias y otros documentos judiciales en formatos accesibles como el Braille para personas con discapacidad visual.

El proceso de capacitación es impartido por personal especializado que ha desarrollado este innovador sistema, creado originalmente en la Corte Superior de Justicia de Arequipa y que incide especialmente en la preparación del personal de la Central de Notificaciones, responsable de la impresión de documentos en sistema Braille, macrotipo (letra agrandada) o formato de audio, de acuerdo con las necesidades de cada usuario con discapacidad visual.

Como parte de esta iniciativa, los profesionales del Poder Judicial han incorporado en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) una nueva funcionalidad que permitirá registrar un tipo de notificación adicional a la convencional, fortaleciendo así la accesibilidad y el principio de igualdad ante la ley para este grupo de personas en condición de vulnerabilidad.

El ciclo de capacitaciones está dirigido al personal de las Centrales de Distribución General (CDG), la Central de Notificaciones y a secretarios judiciales de las áreas Civil, Laboral, Contencioso Administrativo, Familia y Paz Letrado, quienes cumplen un rol clave en la implementación de este sistema inclusivo.

En la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los responsables de poner en operatividad este sistema son el ingeniero Julio Becerra Núñez, jefe de la Unidad de Servicios Judiciales; la abogada Karin Del Carpio Mogrovejo, coordinadora de la Unidad de Servicios Judiciales; el ingeniero Walter Zapana Sotomayor, coordinador de Informática; y el ingeniero Alexander Agüero Pareja, jefe del Centro de Distribución General.

Por parte de la Gerencia de Informática del Poder Judicial, participan el ingeniero Alejandro Paredes Egusquiza, gestor de proyectos; el ingeniero John Poma Nieto, coordinador del Equipo de Implantación; el ingeniero Ronald Cruchaga Carrasco, analista del Equipo de Implantación; la abogada Edda Olinda Toranzo Rosas, coordinadora; y el ingeniero Manuel Agustín Miguel-de-Priego Barrantes, analista II.