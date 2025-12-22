Módulo Penal de Violencia de CSJAR llevó alegría y solidaridad a niños de San Juan de Tarucani

Con ocasión de las celebraciones por la Navidad, los jueces y servidores del Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa realizaron una jornada de proyección social en el distrito rural de San Juan de Tarucani, ubicado a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar, una de las zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad de la provincia de Arequipa.

Para concretar esta actividad solidaria, el equipo judicial emprendió un viaje hasta esta localidad altoandina, con el objetivo de llevar alegría, esperanza y un mensaje de unión a niñas, niños y adolescentes del distrito. Durante la jornada, los servidores compartieron momentos de esparcimiento con los menores mediante juegos, dinámicas recreativas y actividades lúdicas, además de la entrega de regalos propios de la época, generando sonrisas y gratos recuerdos en los participantes.

La actividad, que fue gestado por el equipo de Trabajadores sociales del Módulo, permitió fortalecer el espíritu navideño y los valores de solidaridad, empatía y fraternidad, especialmente en contextos donde las condiciones geográficas y socioeconómicas son limitantes.

Los menores y sus familias expresaron su agradecimiento por la presencia de los servidores de la institución y el acompañamiento brindado, que fue realizado de manera voluntaria por los jueces y servidores.