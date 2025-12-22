HOYSuscripcion LR Focus

Módulo Penal de Violencia de CSJAR llevó alegría y solidaridad a niños de San Juan de Tarucani

Jueces y servidores llegaron regalos para menores pobladores de localidad rural.

Gracias a la iniciativa del equipo de trabajadores sociales, se promovieron valores de solidaridad y empatía. Fuente: Difusión.
Con ocasión de las celebraciones por la Navidad, los jueces y servidores del Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa realizaron una jornada de proyección social en el distrito rural de San Juan de Tarucani, ubicado a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar, una de las zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad de la provincia de Arequipa.

Para concretar esta actividad solidaria, el equipo judicial emprendió un viaje hasta esta localidad altoandina, con el objetivo de llevar alegría, esperanza y un mensaje de unión a niñas, niños y adolescentes del distrito. Durante la jornada, los servidores compartieron momentos de esparcimiento con los menores mediante juegos, dinámicas recreativas y actividades lúdicas, además de la entrega de regalos propios de la época, generando sonrisas y gratos recuerdos en los participantes.

La actividad, que fue gestado por el equipo de Trabajadores sociales del Módulo, permitió fortalecer el espíritu navideño y los valores de solidaridad, empatía y fraternidad, especialmente en contextos donde las condiciones geográficas y socioeconómicas son limitantes.

Los menores y sus familias expresaron su agradecimiento por la presencia de los servidores de la institución y el acompañamiento brindado, que fue realizado de manera voluntaria por los jueces y servidores.

Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

Arequipa: hallan restos humanos durante obras en zanjas en zona periférica

Arequipa: motociclistas dan último adiós a joven que habría sido asesinado; el sospechoso está detenido

Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Jueza de Flagrancia ordena cárcel para sujeto por extorsión y tenencia de explosivos

