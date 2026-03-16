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Judicialidad

Corte del Santa participó en charla de sensibilización sobre prevención de la violencia familiar

El evento, dirigido a padres de adolescentes del Servicio de Orientación al Adolescente, abordó la importancia de reconocer y prevenir la violencia en el entorno familiar.

La actividad busca promover la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana. Fuente: Difusión.
La actividad busca promover la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana. Fuente: Difusión.

En el marco de las acciones de prevención y fortalecimiento del acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, la jueza Duany Carrasco Guevara, de la Corte del Santa e integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, participó como ponente en una charla de sensibilización sobre la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

La actividad se desarrolló el jueves 12 de marzo en las instalaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ Santa, y estuvo dirigida a madres y padres de adolescentes usuarios del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA).

Durante su exposición, la magistrada abordó la importancia de reconocer y prevenir las distintas manifestaciones de violencia en el entorno familiar, así como los mecanismos de protección establecidos por la normativa vigente para salvaguardar los derechos de las víctimas. Asimismo, destacó el rol fundamental de la familia en la formación de valores y en la construcción de entornos seguros y respetuosos.

La actividad fue organizada por la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro del Ministerio del Interior, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y promover la convivencia pacífica en la comunidad.

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