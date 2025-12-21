EsSalud declara alerta amarilla en todos sus establecimientos a nivel nacional por Navidad y Año Nuevo ante posibles emergencias médicas
También se ordenó evaluar y actualizar la disponibilidad de medicamentos, camas hospitalarias, ambulancias y demás recursos esenciales de EsSalud durante estas fiestas festivas.
Con el fin de asegurar la atención médica durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró alerta amarilla en todos sus establecimientos a nivel nacional, medida que se aplicará del 24 al 26 de diciembre de 2025 y del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
La disposición busca garantizar una respuesta oportuna ante posibles emergencias o contingencias propias de las festividades, así como la continuidad de los servicios de salud para los asegurados y la población en general. En ese marco, la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud activó una serie de acciones para asegurar la operatividad de las redes prestacionales y asistenciales en todo el país.
¿Qué medidas incluye EsSalud?
Entre las principales medidas se incluye la adecuada gestión del personal médico y asistencial, tanto programado como de retén, con el objetivo de reforzar la atención de emergencias y mantener en funcionamiento los servicios esenciales. Asimismo, se priorizará la operatividad de áreas críticas como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), centros quirúrgicos y obstétricos, bancos de sangre y servicios de Emergencia.
El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, indicó que esta declaratoria permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y asegurar una atención continua e ininterrumpida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Además, se dispuso la revisión y actualización del abastecimiento de medicamentos, camas hospitalarias, ambulancias y otros insumos indispensables, a fin de garantizar un adecuado flujo de recursos. De igual manera, se mantendrá operativa de forma permanente la red de comunicaciones y transporte, con monitoreo constante de los establecimientos de salud a nivel nacional.
