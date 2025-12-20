De acuerdo con especialistas, el olor y la pintura de los juguetes son factores que pueden ayudar a identificar productos tóxicos | Composición LR | Sebastián Blanco / URPI-LR

De acuerdo con especialistas, el olor y la pintura de los juguetes son factores que pueden ayudar a identificar productos tóxicos | Composición LR | Sebastián Blanco / URPI-LR

A puertas de las fiestas navideñas, miles de personas acuden a los centros comerciales para adquirir adornos festivos, atuendos temáticos y una gran variedad de juguetes, los cuales están destinados, en gran medida, a las niñas y niños del hogar. Pero ¿qué tan salubres son estos artículos que generan alegría en la infancia?

Durante un recorrido realizado por La República, se evidenció la comercialización de productos que, aunque parecen inofensivos, presentan características que indican que no son aptos para su adquisición, y que todo padre, madre o tutor debería tener en cuenta. Estas características van desde la pintura empleada en los muñecos hasta el fuerte olor que emiten algunos de ellos.

Según el Dr. Giovanni Pérez García, director de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de la Diris Lima Centro, la exposición a corto plazo a estos productos puede generar mareos, resfríos, dolores de cabeza e irritación. En cuanto a una exposición prolongada, el especialista advierte que podría causar incluso cáncer, dependiendo del sistema inmunitario del menor. “Cuando detectamos juguetes que representan un riesgo para la salud, los efectos pueden incluir anemia, hipertensión, estreñimiento o parálisis en las articulaciones”, precisó.

Comercialización de juguetes en Lima Centro. Foto: Sebastián Blanco

Factores de riesgo en los juguetes para menores

El equipo de este medio comprobó que, en comercios informales del jirón Cusco, se venden juguetes denominados Brainrots, armables y compuestos por diminutas piezas, pero sin rotulado autorizado por Digesa. Al abrirlos, se percibe un fuerte olor proveniente de la pintura. Algo similar ocurre con muñecos acuáticos adquiridos en la avenida Abancay, cuya pintura se desprende fácilmente al tacto. En el jirón Paruro, se identificó a comerciantes que venden artículos de segunda mano sin registro sanitario.

Pintura desprendida en juguetes de dinosaurios. Foto: Sebastián Blanco

Aunque la confirmación de un producto tóxico requiere análisis de laboratorio, las características descritas permiten prevenir riesgos. La Diris Lima Centro identificó como peligrosos los slimes y las pelotas maleables de colores fosforescentes, las cuales suelen pegarse a cualquier superficie. A pesar de ser llamativos, estos artículos reúnen características advertidas por las autoridades sanitarias.

El Dr. Pérez García enfatizó que los juguetes sin autorización de Digesa representan un riesgo porque las niñas y niños tienden a llevarlos a la boca. Esto facilita la entrada de sustancias tóxicas al organismo, lo que puede provocar problemas hepáticos, renales e incluso afectar el sistema nervioso.

Efectos a largo plazo y acumulación de sustancias tóxicas

Entre otros riesgos figuran los problemas dérmicos, ya que la piel sensible puede reaccionar ante materiales dañinos, especialmente las pinturas. Además, los componentes nocivos pueden acumularse en la sangre o el tejido graso, generando consecuencias a largo plazo.

Armables Brainrots que no cuentan con autorización de Digesa. Foto: Sebastián Blanco

“Todo agente nocivo, con el tiempo, es dañino para las personas. Esto depende mucho del sistema inmunitario, la nutrición y la acumulación de toxinas”, advirtió el especialista. Sobre la relación entre productos tóxicos y cáncer, señaló que dependerá de las condiciones inmunológicas y nutricionales del individuo.

Medidas preventivas para identificar un juguete dañino

José Hidalgo Herrera, especialista en Salud Ambiental, recomendó adquirir productos con autorización sanitaria de Digesa. Los empaques deben incluir nombre del producto, código, razón social del fabricante, número de RUC, dirección de fabricación y autorización sanitaria. "Esto significa que sí son aptos porque han pasado por una prueba de laboratorio, indicando que no hará daño a los niños", sostuvo.

Expertos advierten que todo juguete debe tener el rotulado de Digesa. Foto: Sebastián Blanco

Osmar Cordero, coordinador del área de juguetes y útiles de Digesa, enumeró factores de alerta que la ciudadanía debe considerar:

Desprendimiento de piezas pequeñas, que podrían causar atragantamiento.

Desprendimiento de pintura, la cual puede ser ingerida.

Falta de rotulado o autorización sanitaria.

Olor penetrante similar a gasolina, benceno o tolueno.

El Dr. Pérez reiteró que estos signos deben interpretarse como advertencias claras. En especial, recomendó prestar atención al rotulado, que debe incluir las especificaciones indicadas por Digesa. Si el juguete no cuenta con esta información, lo más adecuado es evitar su compra, ya que se desconoce su procedencia.

En cuanto a la pintura, el especialista advirtió sobre aquellos productos con acabados cromados o fosforescentes, pues suelen contener metales pesados como el plomo. “Si tomas el juguete y la pintura se desprende, eso ya es una señal de que existe un problema”, precisó.

Metales pesados en juguetes para niños

De acuerdo con Digesa, aún existen fabricantes que pasan por alto los productos o sustancias químicas empleadas en la elaboración de juguetes. Además, durante los operativos se identificó que su comercialización es frecuente en el jirón Huallaga, el jirón Ayacucho, el jirón Andahuaylas y el jirón Santa Rosa. Esta situación fue comprobada por nuestro medio tras recorrer dichas zonas. Según el Dr. Giovanni Pérez, la gravedad de las enfermedades causadas por la toxicidad del plomo en los productos dependerá del sistema inmunitario de cada menor o persona vulnerable.

Cabe resaltar que este metal pesado puede causar daños al cerebro, sistema nervioso, audición y el habla. En ese sentido, afecta el crecimiento y desarrollo del menor, según precisa el especialista. "Es el más frecuente que tenemos porque una forma de que ingresa es a través de las vías respiratorias y gastrointestinal", acotó Pérez.

Asimismo, Pérez afirmó que también se puede encontrar cadmio, antimonio, selenio, entre otros. Al exceder los límites permitidos, empieza a resultar tóxico para la salud y más aún si se concentra en el cuerpo. Por su parte, Digesa alertó que los riesgos ante la exposición de estas sustancias, a mediano plazo, son las siguientes:

La interrupción del desarrollo y crecimiento normal;

Desatención, retardo intelectual y problemas de aprendizaje,

Alergias por vías respiratorias,

Alteraciones en el sistema nervioso, hiperactividad e irritabilidad,

Daño al hígado, riñones y pulmones; problemas gastrointestinales y en la piel (dermatitis).

Enfermedades por Transmisión de Alimentos- ETA

Fiscalización y operativos contra juguetes tóxicos

De acuerdo con Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, se ha podido registrar picos de hasta 136 mil visitantes en un solo día en el emporio comercial de Mesa Redonda, quienes adquieren de manera masiva cientos de productos, especialmente por fiestas navideñas. Asimismo, la comuna indicó que en cumplimiento de la ordenanza 2200-MML “por ejercer el comercio informal en cualquiera de sus formas en la vía pública, obstruyendo el libre tránsito", la Gerencia de Fiscalización y Control, en el conglomerado de Mesa Redonda y Mercado Central, desde el 17 de noviembre a la fecha, ha realizado la intervención a 200 comerciantes informales, mientras que en lo que va del 2025 se han detenido a 666.

Por su parte, la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de la Diris Lima Centro mantiene el emporio comercial de Mesa Redonda en constante vigilancia sanitaria. Sobre todo, en los juguetes de la jurisdicción, a fin de verificar el cumplimiento del rotulado obligatorio, la autorización sanitaria emitida por la entidad, la calidad de los materiales y la ausencia de sustancias que representen un riesgo para la salud, como es el caso de los metales pesados.

