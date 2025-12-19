HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Venta de mascarillas se eleva en Lima tras confirmación de casos por gripe A H3N2

La demanda de mascarillas ha aumentado en Mesa Redonda, Lima, donde comerciantes informan un incremento en las ventas y un alza en los precios de estos productos de protección personal.

Se incrementó tanto el precio como la demanda de mascarillas en Lima.
Se incrementó tanto el precio como la demanda de mascarillas en Lima. | Sebastián Blanco Salazar | La República

La gripe A H3N2 ha vuelto a encender las alertas sanitarias en el país, tras confirmarse su presencia en el Perú. Las autoridades de salud reiteraron la importancia de mantener medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas en espacios cerrados o con gran concentración de personas, especialmente para proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades preexistentes.

Este escenario ya comienza a reflejarse en las calles. En Mesa Redonda, uno de los principales centros comerciales del país, vendedores de mascarillas indicaron que, en los últimos días, se ha registrado un incremento en la demanda de este producto. Se consultó a comerciantes de la zona, quienes señalaron que cada vez más personas optan por comprar mascarillas ante el temor a posibles contagios y como medida preventiva frente al avance de la gripe A H3N2.

Venta de mascarillas aumenta en Lima

Un comerciante de mascarillas en Mesa Redonda declaró a La República que la venta de este producto ha aumentado tras la confirmación de casos por A H3N2. “Se ha duplicado. También llevan pañitos y guantes”, afirmó. Asimismo, mencionó que el precio de la caja de 50 mascarillas ha subido de S/3 a S/5. “La KN95 estaba S/5, ahora está S/7”, agregó.

Mascarillas subieron su precio en Mesa Redonda. Foto: Grecia Infante

Mascarillas subieron su precio en Mesa Redonda. Foto: Grecia Infante

Según indicó, entre las personas que más compran se encuentran personas adultas mayores y jóvenes. Por ahora, el joven ambulante no se ha vacunado contra la influenza y aseguró que no le preocupa la gripe A H3N2. Otra comerciante señaló que los precios de algunas mascarillas han subido de S/2 a S/3. “A veces, por obligación, tienen que protegerse, por eso compran”, explicó.

Algunos trabajadores de la zona indicaron que no se han vacunado contra la influenza y que no conocen bien la enfermedad de la gripe A H3N2. Una de las razones que mencionaron es que, en ciertos establecimientos de salud, les informaron que no contaban con dosis disponibles. “Hasta nuevo aviso”, agregaron. Otros, sin embargo, sí han recibido sus dosis correspondientes y conocen los síntomas de esta gripe.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe A H3N2?

La gripe A H3N2 es una variante de la influenza que se caracteriza por presentar síntomas de aparición repentina y de mayor intensidad que un resfrío común. Entre los principales signos se encuentran la fiebre alta, el dolor de garganta, la tos seca y persistente, la congestión o secreción nasal, así como dolor de cabeza y dolores musculares y articulares. A estos se suma una marcada sensación de cansancio o debilidad, que puede prolongarse incluso después de que la fiebre desaparece.

En su mayoría adultos mayores compran mascarillas. Foto: Sebastián Blanco Salazar

En su mayoría adultos mayores compran mascarillas. Foto: Sebastián Blanco Salazar

En algunos casos, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, pueden presentarse también náuseas, vómitos o diarrea, además de pérdida de apetito. Los especialistas advierten que se debe acudir a un centro de salud si aparecen dificultades para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o un empeoramiento de los síntomas, ya que la gripe A H3N2 puede generar complicaciones si no se atiende oportunamente.

