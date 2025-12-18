Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Huacho esta noche, según IGP
El sismo de hoy, 18 de diciembre, se registró a 47 kilómetros al oeste de Huacho y se produjo a una profundidad de 58 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 08:03 p.m. a 47 kilómetros al oeste de Huacho, en Lima. El temblor de hoy, 18 de diciembre, se produjo a una profundidad de 58 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
Nota en desarrollo