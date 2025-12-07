Ocho personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido en la cuadra 3 de la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho (SJL). El choque se produjo cuando una combi de placa ABG 833, perteneciente a la empresa Bekami SAC, impactó el lado derecho de un taxi con matrícula CMJ 127 que transportaba pasajeros y se disponía a virar hacia el jirón Huiracocha.

El impacto ocasionó el desprendimiento de la puerta derecha del taxi y dejó seis pasajeros heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital Hipólito Unanue. De acuerdo con información preliminar, los afectados presentan lesiones leves y se encuentran en evaluación médica. La combi, por su parte, terminó con daños severos en la parte frontal.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Vecinos alertan poca señalización en la zona de av. Gran Chimú

Tras la colisión, el chofer y el cobrador de la combi se dieron a la fuga. Vecinos de la zona señalaron que en este tramo de la avenida Gran Chimú los accidentes son frecuentes debido a la falta de semáforos, la ausencia de señalización y la inexistencia de rompemuelles. Indicaron, además, que han solicitado reiteradamente a la municipalidad la instalación de estos elementos de seguridad vial sin obtener respuesta.

Efectivos de la comisaría de Zárate acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar imágenes de las cámaras de videovigilancia, con el propósito de identificar y ubicar a las dos personas que abandonaron la escena del accidente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.