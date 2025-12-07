HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Ocho personas heridas tras choque entre taxi y combi en San Juan de Lurigancho: chofer y cobrador se dieron a la fuga

Los pasajeros fueron trasladados de emergencia al hospital Hipólito Unanue tras el accidente de tránsito ocurrido en la avenida Gran Chimú. La combi que impacto con el taxi pertenece a la empresa Bekami SAC.

Los heridos fueron trasladadas al hospital Hipólito Unanue. Fuente: RPP.
Los heridos fueron trasladadas al hospital Hipólito Unanue. Fuente: RPP.

Ocho personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido en la cuadra 3 de la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho (SJL). El choque se produjo cuando una combi de placa ABG 833, perteneciente a la empresa Bekami SAC, impactó el lado derecho de un taxi con matrícula CMJ 127 que transportaba pasajeros y se disponía a virar hacia el jirón Huiracocha.

El impacto ocasionó el desprendimiento de la puerta derecha del taxi y dejó seis pasajeros heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital Hipólito Unanue. De acuerdo con información preliminar, los afectados presentan lesiones leves y se encuentran en evaluación médica. La combi, por su parte, terminó con daños severos en la parte frontal.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

lr.pe

Vecinos alertan poca señalización en la zona de av. Gran Chimú

Tras la colisión, el chofer y el cobrador de la combi se dieron a la fuga. Vecinos de la zona señalaron que en este tramo de la avenida Gran Chimú los accidentes son frecuentes debido a la falta de semáforos, la ausencia de señalización y la inexistencia de rompemuelles. Indicaron, además, que han solicitado reiteradamente a la municipalidad la instalación de estos elementos de seguridad vial sin obtener respuesta.

Efectivos de la comisaría de Zárate acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar imágenes de las cámaras de videovigilancia, con el propósito de identificar y ubicar a las dos personas que abandonaron la escena del accidente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho

Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerte incendio en Puente Piedra consume almacén de plásticos: al menos 15 unidades de bomberos apagaron las llamas

Fuerte incendio en Puente Piedra consume almacén de plásticos: al menos 15 unidades de bomberos apagaron las llamas

LEER MÁS
Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
PNP de tránsito muere tras ser arrollado por tráiler luego de despistarse en la Panamericana Norte

PNP de tránsito muere tras ser arrollado por tráiler luego de despistarse en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025