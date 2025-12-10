Dos mineros fallecieron tras un deslizamiento de tierra que bloqueó la principal vía de acceso al socavón. | Difusión

Un derrumbe en una mina de carbón ubicada en Rosas Pampa, provincia de Chota, Cajamarca, dejó dos mineros muertos. Uno de ellos fue rescatado con vida tras permanecer más de 24 horas atrapado. El incidente ocurrió la noche del lunes 8 de diciembre, luego de que un desprendimiento de tierra y piedras bloqueara el acceso principal al socavón.

El colapso provocó la movilización de rescatistas y autoridades locales para ejecutar las labores de búsqueda. Las víctimas fueron identificadas como Pascual Saavedra Hoyos y Ángel Lumba Huacal. Solo el cuerpo de este último fue recuperado, ya que el otro permanece en una zona de alto riesgo de deslizamiento, según reportó RPP.

Deslizamientos retrasó labores de rescate en una mina de Cajamarca

Los deslizamientos en la mina retrasaron las labores de rescate, ya que representaban un riesgo tanto para los rescatistas como para los cadáveres. El único sobreviviente, identificado como Román Lumba, era padre de uno de los fallecidos. Tras más de 17 horas de búsqueda, el minero fue finalmente rescatado y trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Las búsquedas comenzaron pasada la medianoche, pese a la baja visibilidad y a la compleja geología del terreno, lo que ha dificultado el acceso y aumentado el riesgo de nuevos derrumbes. Comunidades de Rosas Pampa y Santa Clara colaboran con iluminación, recursos y acompañamiento a los allegados, mientras representantes del Ministerio Público y la Policía supervisan las acciones. Las autoridades continúan evaluando la seguridad del lugar para poder ingresar a todas las zonas críticas donde prosiguen las operaciones.

