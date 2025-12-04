Corte de Lambayeque realiza pagos a sus trabajadores con su propio presupuesto

El presidente de la Corte confirma el compromiso institucional de atender a los trabajadores y mejorar la administración. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte confirma el compromiso institucional de atender a los trabajadores y mejorar la administración. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) a cargo del presidente Cesar William Bravo Llaque, en coordinación con la Gerencia de Administración Distrital y Coordinación de Recursos Humanos se autorizó la ejecución de mandatos judiciales pendientes de pago sobre compensación por tiempo de servicio (CTS), a favor de 26 trabajadores por la suma total de 163,920.83 soles. Asimismo, se gestionó el pago de las liquidaciones de beneficios sociales a favor de 42 servidores cesados, monto que asciende a un total de 339,381.14 soles.

Esta iniciativa nace de la gestión que viene realizando el presidente de esta Corte Superior de Justicia, conjuntamente con los funcionarios, quienes, haciendo uso del presupuesto asignado a esta unidad ejecutora en el presente año fiscal, cumplieron con los trabajadores, quienes estuvieron a la expectativa de dichas compensaciones y pagos para cumplir con su canasta familiar.

“Efectivamente, se está utilizando los recursos de la institución al ser unidad ejecutora para poder cumplir con los trabajadores”, manifestó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, César William Bravo Llaque.

De otro lado la Coordinadora de Recursos Humanos, abogada Keily Caman De La Cruz anunció que en el mes de diciembre se tiene previsto abonar la suma de 337,873.76 soles por beneficios sociales a favor de 48 servidores.

“De manera progresiva seguiremos haciendo efectivo los pagos y el compromiso de la institución sigue firme con atender a los justiciables y mejorar la administración de justicia”, expresó el magistrado.