Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,0 remeció Pisco, según IGP
El sismo registrado tuvo una profundidad de 92 kilómetros, con epicentro a 36 kilómetros al norte de Huancano, provincia de Pisco.
Un temblor de magnitud 4.0 se registró a las 6:43 a. m. del miércoles 12 de noviembre, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 92 kilómetros y su epicentro se localizó a 36 kilómetros al norte del distrito de Huancano, en la provincia de Pisco, región Ica.
De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el rango de alerta del sismo fue de color verde (magnitud menor de 4,4). Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.
¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
- Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
- Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
- Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
- Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
- Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
- Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?
Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:
- Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
- Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
- Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
- Abrigo: manta polar y calzado.
- Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
- Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
- Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
- Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.