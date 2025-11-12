HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Perú hoy, 12 de noviembre: ¿en qué lugar se produjo el epicentro del último movimiento sísmico de hoy, según reporte del IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Último temblor en Perú hoy miércoles 12 de noviembre, vía IGP
Último temblor en Perú hoy miércoles 12 de noviembre, vía IGP | Foto: La República

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú, 12 de noviembre. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Notas relacionadas
Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,6 remeció Bellavista esta mañana, según IGP

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,6 remeció Bellavista esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Temblor HOY, lunes 10 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, lunes 10 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

LEER MÁS
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

LEER MÁS
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Sociedad

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Indecopi advierte posibles sanciones a dueños que alquilan inmuebles por aplicaciones tras muerte de dos personas en piscina en 2022

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025