Sociedad

Vecinos denuncian tala indiscriminada de árboles por parte de la Municipalidad del Cusco

Gobierno edil justifica el retiro de 20 pinos de más de medio siglo por riesgo de colapso, pero residentes cuestionan la falta de planificación y transparencia en los trabajos.

Vecinos denuncian que las labores se hicieron de forma improvisada. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República
Vecinos denuncian que las labores se hicieron de forma improvisada. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

Vecinos de la urbanización Mariscal Gamarra, en el cercado del Cusco, denunciaron que la Municipalidad Provincial viene ejecutando una intervención en el conocido paseo de los Pinos, donde, según afirman, se estaría talando árboles de manera indiscriminada.

De acuerdo con información del propio municipio, el proyecto contempla la tala de 20 pinos, de los cuales ya se han cortado 11. Las autoridades argumentan que los árboles, con más de 50 años de antigüedad, representan un riesgo público por su volumen y el estado de sus raíces. Incluso, la noche del último lunes uno de ellos cayó, lo que según la comuna sustenta la necesidad de su retiro.

Sin embargo, los vecinos sostienen que las labores se realizan de forma improvisada y sin el debido cuidado ambiental. “Vemos que usan maquinaria pesada y esto indudablemente provoca que las raíces se debiliten y los árboles caigan. Han dejado todo este parque intransitable, lleno de tierra y barro”, manifestó una residente del sector.

No hay explicación

A pesar de que la municipalidad convocó a una rueda de prensa para explicar los trabajos, funcionarios y autoridades no se presentaron en el lugar. Los moradores exigen claridad sobre el proyecto y advierten que la sustitución de los pinos por especies autóctonas podría tomar años.

“Dicen que pondrán árboles nativos, pero cuánto tiempo tardarán en crecer. Este lugar es un pulmón importante de la ciudad”, señaló otro vecino, quien pidió que se detenga la tala hasta garantizar un plan técnico que preserve el equilibrio ambiental de la zona.

