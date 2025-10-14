HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Este 15 de octubre solo será marcha o también habrá paro de transporte?

Este miércoles 15 de octubre se llevará a cabo un paro nacional impulsado por organizaciones de la sociedad civil para exigir medidas contra la inseguridad.

El paro nacional de este 15 de octubre agrupará a diversos sectores sociales golpeados por la inseguridad ciudadana. Foto: Composición LR
El paro nacional de este 15 de octubre agrupará a diversos sectores sociales golpeados por la inseguridad ciudadana. Foto: Composición LR

Este miércoles 15 de octubre se ha convocado a una nueva movilización masiva, la cual ha sido impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes reclamarán por medidas efectivas que enfrenten la creciente ola de inseguridad, asesinato y extorsiones que afecta a múltiples sectores. Pese a la reciente vacancia de Dina Boluarte aprobada por el Congreso de la República el último jueves 16 de octubre, la ciudadanía ha confirmado su participación en la marcha.

Sin embargo, muchos se preguntan si los transportistas, principal sector afectado por el sicariato, participará en las movilizaciones. Debido a que el gremio está dividido, no todas las empresas han confirmado su asistencia a la marcha de este 15 de octubre. Asimismo, luego de reuniones y desacuerdos entre el colectivo, solo dos representantes se sumarán: Walter Carrera y Julio Campos, dirigentes de Asotrani y Anitra, respectivamente.

PUEDES VER: ¿Quiénes se unirán al paro nacional del 15 de octubre? Estos son los grupos confirmados

Este sector del gremio de transportistas participará en el paro del 15 de octubre

Pese a que varios gremios han confirmado su participación en el paro nacional de este 15 de octubre, por el lado de los transportistas solo han sido dos sectores quienes anunciaron que se sumarán. En ese sentido, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, informó que respalda las movilizaciones de este miércoles y que acompañará a la ciudadanía en las protestas contra el Gobierno.

Asimismo, Julio Campos, representante de Alianza Nacional de Transportistas, también anunció que se sumará al paro nacional y que respalda el reclamo de que el Gobierno debe garantizar la seguridad. "Si (José Jerí) va a hacer lo mismo que Dina (Boluarte), no va a garantizar nada. Nosotros continuaremos protestando en las calles, si no garantiza seguridad. Queremos combatir la inseguridad", sostuvo con respecto a las movilizaciones de este 15 de octubre.

PUEDES VER: Sector de transportistas realizarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

Sector de transportistas que no participará en el paro nacional

Durante los primeros días de la gestión de José Jerí como nuevo presidente de la República, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT); Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU); y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, se reunieron con el mandatario. En dicha cita, los representantes del transporte formal ratificaron acuerdos frente a la ola de extorsiones.

Sin embargo, pese a que respetan la movilización que se llevará a cabo este 15 de octubre, afirmaron que no van a participar en la misma. Por último, precisaron que se volverán a reunir con el presidente el 16 de octubre a las 10 a. m. en el Congreso. Finalmente, su última cita está programada para el 9 de noviembre a la misma hora en el Palacio de Gobierno.

