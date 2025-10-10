HOYSuscripcion LR Focus

Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Sociedad

Metropolitano: Conductores provocaron 79 accidentes este año tras invadir carril exclusivo

Tras los operativos de la ATU se han sancionado a 118 conductores con multas de S/428. Según la ley solo las ambulancias, bomberos y patrulleros de la Policía están autorizadas a circular por esa vía.

Conductores imprudentes invaden carril exclusivo del Metropolitano.
Conductores imprudentes invaden carril exclusivo del Metropolitano.

En hora punta el carril exclusivo del Metropolitano es invadido en distintos puntos de la capital por conductores imprudentes de vehículos particulares, motocicletas, camionetas y bicicleta. Y esto genera un grave riesgo.

Según la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) se han registrado 79 accidentes de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano entre enero y el 10 de octubre de este año ocasionados por vehículos no autorizados que ingresaron de forma indebida.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Del total de incidentes, 26 fueron causados por automóviles particulares, 14 por motocicletas, 12 por camionetas y 6 por camiones. El resto corresponde a otros tipos de vehículos como ómnibus, mototaxis y bicicletas.

Tras los operativos inopinados  de la ATU, en coordinación con la Policía Nacional, se han sancionado a 118 conductores.

El ingreso indebido a la vía exclusiva constituye una infracción grave al Reglamento Nacional de Tránsito (código G10), sancionada con una multa de S/428 y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.

Hay que precisar que según la Ley N.° 27200, solo las unidades de emergencia (ambulancias, bomberos y patrulleros de la Policía) están autorizadas a circular por esa vía en casos de emergencia comprobada, pero con luces y sirenas encendidas.

Los operativos se llevan a cabo en horas punta, principalmente en tramos críticos de las avenidas Túpac Amaru, Universitaria, Alfonso Ugarte y la estación Quilca.

Sociedad

Política

