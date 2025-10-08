“Aprende en TikTok” llegó a Perú con capacitaciones a docentes y nuevo feed de contenidos educativos a menores de edad

“Aprende en TikTok” llegó a Perú con capacitaciones a docentes. | Foto: LR

“Aprende en TikTok” llegó a Perú con capacitaciones a docentes. | Foto: LR

En el marco de la iniciativa del APEC Ciudadano, TikTok, los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores y el Movimiento STEM+ presentaron este martes 7 de octubre en la institución educativa Juana Alarco de Dammert: “Aprende en TikTok: programa para docentes”, que busca capacitar a 6000 docentes peruanos con herramientas digitales para que puedan crear contenido educativo de valor para los estudiantes peruanos y del mundo.

Perú es uno de los 4 países seleccionados para esta iniciativa, junto con Colombia, México y Guatemala. Durante la fase de marcha blanca, “Aprende en TikTok” obtuvo 1200 docentes registrados, por lo que se espera que los 6000 cupos para este programa completamente gratuito se agoten y el programa sea un éxito.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Técnicas de aprendizaje que realmente funcionan para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

TikTok lanzó nuevo Feed STEM para menores de 13 a 17 años

Durante su presentación, Gabriel Parra, gerente de Políticas Públicas de TikTok, anunció que ya se encuentra disponible el nuevo Feed STEM de manera automática para los menores de 13 a 17 años, y de manera manual para los mayores de 18 años.

Este Feed STEM es un feed donde solo se mostrarán contenidos educativos con el enfoque STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) es decir en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Este nuevo feed permitirá a los menores de edad en etapa de crecimiento consumir contenidos educativos y de alto valor en su día a día.

PUEDES VER: Estas son las habilidades y carreras profesionales con mayor demanda en el futuro del mundo laboral: prepárate desde hoy

¿Cómo inscribirse en Aprende en TikTok?

Para poder inscribirte deberás ingresar al portal Perú Educa y crearte una cuenta en el Campus Virtual de Perú Educa y agregar el curso. ENLACE.

La otra opción es llenar este formulario disponible en la web de Aprende En TikTok. ENLACE.



