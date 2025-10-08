HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Sociedad

“Aprende en TikTok” llegó a Perú con capacitaciones a docentes y nuevo feed de contenidos educativos a menores de edad

TikTok capacitará gratuitamente a 6000 docentes peruanos en herramientas digitales para crear contenido educativo

“Aprende en TikTok” llegó a Perú con capacitaciones a docentes.
“Aprende en TikTok” llegó a Perú con capacitaciones a docentes. | Foto: LR

En el marco de la iniciativa del APEC Ciudadano, TikTok, los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores y el Movimiento STEM+ presentaron este martes 7 de octubre en la institución educativa Juana Alarco de Dammert: “Aprende en TikTok: programa para docentes”, que busca capacitar a 6000 docentes peruanos con herramientas digitales para que puedan crear contenido educativo de valor para los estudiantes peruanos y del mundo.

Perú es uno de los 4 países seleccionados para esta iniciativa, junto con Colombia, México y Guatemala. Durante la fase de marcha blanca, “Aprende en TikTok” obtuvo 1200 docentes registrados, por lo que se espera que los 6000 cupos para este programa completamente gratuito se agoten y el programa sea un éxito.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Técnicas de aprendizaje que realmente funcionan para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

lr.pe

TikTok lanzó nuevo Feed STEM para menores de 13 a 17 años

Durante su presentación, Gabriel Parra, gerente de Políticas Públicas de TikTok, anunció que ya se encuentra disponible el nuevo Feed STEM de manera automática para los menores de 13 a 17 años, y de manera manual para los mayores de 18 años.

Este Feed STEM es un feed donde solo se mostrarán contenidos educativos con el enfoque STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) es decir en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Este nuevo feed permitirá a los menores de edad en etapa de crecimiento consumir contenidos educativos y de alto valor en su día a día.

PUEDES VER: Estas son las habilidades y carreras profesionales con mayor demanda en el futuro del mundo laboral: prepárate desde hoy

¿Cómo inscribirse en Aprende en TikTok?

Para poder inscribirte deberás ingresar al portal Perú Educa y crearte una cuenta en el Campus Virtual de Perú Educa y agregar el curso. ENLACE.

La otra opción es llenar este formulario disponible en la web de Aprende En TikTok. ENLACE.


Notas relacionadas
Ascenso Docente, cronograma 2025: el examen clave que los maestros deben aprobar en la Etapa Nacional

Ascenso Docente, cronograma 2025: el examen clave que los maestros deben aprobar en la Etapa Nacional

LEER MÁS
Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 8 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 8 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

LEER MÁS
Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

LEER MÁS
Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

LEER MÁS
Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025