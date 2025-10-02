HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

DNI Electrónico gratis para este 3 de octubre: ¿quienes son los beneficiarios y dónde realizar el trámite?

Este 3 de octubre, el DNI electrónico estará disponible de forma gratuita. El objetivo de esta campaña es facilitar el acceso de los ciudadanos a este documento digital, permitiéndoles actualizar sus datos personales.

Conoce cómo realizar el trámite gratuito para acceder al DNI electrónico.
Conoce cómo realizar el trámite gratuito para acceder al DNI electrónico. | Foto: composición LR/Reniec

El DNI electrónico estará disponible de manera gratuita este viernes 3 de octubre. Así lo anunció la Municipalidad Provincial de Maynas, en Iquitos, mediante su cuenta de Facebook. Según la información oficial, los ciudadanos podrán realizar el trámite en un punto habilitado de la ciudad con el objetivo obtener su este documento de identidad actualizado.

Este DNI electrónico, emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), permite autenticar la identidad, realizar firmas electrónicas con validez legal y acceder a diversos servicios del Estado, sin necesidad de presentar el cartón físico. Conoce en esta nota a dónde podrás realizar el trámite de este documento de identidad y quienes son los ciudadanos que obtendrán este beneficio.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: DNI electrónico gratis en octubre 2025 según Reniec: quiénes acceden y en dónde se puede tramitar

lr.pe

¿Dónde realizar el trámite gratuito del DNI electrónico?

Según la información brindando, el trámite del DNI electrónico en la cancha deportiva de la Casa de la Amistad, ubicado en la avenida Mariscal Cáceres 1720. El proceso de esta campaña dará inicio a las 8:00 a.m y culmina al mediodía.

DNI Electrónico gratis para este 3 de octubre en Loreto. Foto: Municipalidad Provincial de Maynas

DNI Electrónico gratis para este 3 de octubre en Loreto. Foto: Municipalidad Provincial de Maynas

¿Quiénes son los beneficiarios a este trámite del DNI electrónico?

Las personas en situación de vulnerabilidad (extrema pobreza) de la población de Maynas son los beneficiarios para acceder a este programa, especialmente los menores de edad, quienes deberán presentar su partida de nacimiento, así como las personas mayores de edad con DNI vencido.

PUEDES VER: Joven descubre que su DNI electrónico 3.0 decía 'Perública' y redes estallan: "Lo pidió por Temu"

lr.pe

La campaña busca facilitar el acceso al documento digital de manera gratuita, permitiendo a los ciudadanos actualizar sus datos personales y contar con un DNI electrónico válido para realizar gestiones en línea y firmas digitales con validez legal, sin tener el documento físico.

¿Qué es el Documento electrónico 3.0?

El DNI electrónico 3.0 es la versión más avanzada del Documento Nacional de Identidad en Perú y es emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Este documento digital incorpora un chip criptográfico que almacena información personal y biométrica, lo que permite autenticar la identidad de manera segura y realizar firmas digitales con validez legal.

Notas relacionadas
DNI electrónico gratis en octubre 2025 según Reniec: quiénes acceden y en dónde se puede tramitar

DNI electrónico gratis en octubre 2025 según Reniec: quiénes acceden y en dónde se puede tramitar

LEER MÁS
Joven descubre que su DNI electrónico 3.0 decía 'Perública' y redes estallan: "Lo pidió por Temu"

Joven descubre que su DNI electrónico 3.0 decía 'Perública' y redes estallan: "Lo pidió por Temu"

LEER MÁS
DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

LEER MÁS
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de San Isidro denuncian cierre repentino de polideportivo y su entrega a empresa privada por 5 años

Corazón Serrano en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre su concierto en el Estadio San Marcos

China construirá un megaproyecto en América Latina que pone en jaque la ciberseguridad de la región

Sociedad

Vecinos de San Isidro denuncian cierre repentino de polideportivo y su entrega a empresa privada por 5 años

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso: presentan moción de censura contra ministro de cultura por crisis en Machu Picchu

Silvana Carrión: "Renovación Popular ha capturado la Procuraduría (...) el nuevo ministro de Justicia firmó mi salida"

Papa León XIV: Quien está en contra del aborto pero celebra el maltrato a los inmigrantes y la pena de muerte, no es un provida

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025