El DNI electrónico estará disponible de manera gratuita este viernes 3 de octubre. Así lo anunció la Municipalidad Provincial de Maynas, en Iquitos, mediante su cuenta de Facebook. Según la información oficial, los ciudadanos podrán realizar el trámite en un punto habilitado de la ciudad con el objetivo obtener su este documento de identidad actualizado.

Este DNI electrónico, emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), permite autenticar la identidad, realizar firmas electrónicas con validez legal y acceder a diversos servicios del Estado, sin necesidad de presentar el cartón físico. Conoce en esta nota a dónde podrás realizar el trámite de este documento de identidad y quienes son los ciudadanos que obtendrán este beneficio.

¿Dónde realizar el trámite gratuito del DNI electrónico?

Según la información brindando, el trámite del DNI electrónico en la cancha deportiva de la Casa de la Amistad, ubicado en la avenida Mariscal Cáceres 1720. El proceso de esta campaña dará inicio a las 8:00 a.m y culmina al mediodía.

DNI Electrónico gratis para este 3 de octubre en Loreto. Foto: Municipalidad Provincial de Maynas

¿Quiénes son los beneficiarios a este trámite del DNI electrónico?

Las personas en situación de vulnerabilidad (extrema pobreza) de la población de Maynas son los beneficiarios para acceder a este programa, especialmente los menores de edad, quienes deberán presentar su partida de nacimiento, así como las personas mayores de edad con DNI vencido.

La campaña busca facilitar el acceso al documento digital de manera gratuita, permitiendo a los ciudadanos actualizar sus datos personales y contar con un DNI electrónico válido para realizar gestiones en línea y firmas digitales con validez legal, sin tener el documento físico.

¿Qué es el Documento electrónico 3.0?

El DNI electrónico 3.0 es la versión más avanzada del Documento Nacional de Identidad en Perú y es emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Este documento digital incorpora un chip criptográfico que almacena información personal y biométrica, lo que permite autenticar la identidad de manera segura y realizar firmas digitales con validez legal.