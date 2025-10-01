HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Sociedad

Atropello a la fe: Municipalidad de Lima destruye propiedad de misioneros Monfortianos en Ñaña

Vecinos denuncian abuso de autoridad tras el ingreso abrupto de la MML durante la madrugada. Los muros fueron derribados sin aviso, afectando espacios habitados y generando daños en la infraestructura.


MML derribó la infraestructura la madrugada de este 30 de septiembre.
MML derribó la infraestructura la madrugada de este 30 de septiembre. | Fuente: Francisco Erazo / La República. | Foto: Francisco Erazo / La República.

La madrugada del 30 de septiembre, la Municipalidad de Lima (MML) derribó muros que pertenecen a la casa de retiro de los Misioneros Monfortianos en la localidad de Ñaña.

Marcos Falla, representante legal de los misioneros Monfortianos, calificó este hecho como un abuso. "Duele el autoritarismo, la prepotencia", sentenció. Según comentó Falla, existía un diálogo con la Municipalidad de Lima, sin embargo, tras este ingreso se rompió.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Puedes ver: La Maratón de los Andes se lanza en el Congreso con la promesa de convertirse en vitrina mundial

lr.pe

Como parte de las conversaciones entre la MML y los misioneros Monfortianos, se había solicitado el expediente técnico del proyecto, pero hasta el momento no ha sido entregado. "Le hemos pedido el expediente técnico. No han dado hasta ahora, no lo tengo en mis manos", enfatizó Falla. El motivo de esta obra es conectar la prolongación Atahualpa con la Av. Ramiro Prialé.

Equipo de La República fue hasta el lugar y constató que la zona se encontraba completamente desprotegida. Además, aún se podían ver los restos de muros destruidos y la rotura de un regadío que ha causado que la zona se enlode.

En la zona se observan los escombros de lo que fue la casa de retiro. Foto: difusión.<br><br>

En la zona se observan los escombros de lo que fue la casa de retiro. Foto: difusión.

"Respeto, justicia y dignidad con los padres monfortianos", fue el grito de vecinos del lugar en apoyo al abuso cometido por la MML. "Hemos visto el atropello contra los hermanos monfortianos. No han avisado en ningún momento que iban a entrar", señaló Anani Castillo, quien conoce a los hermanos monfortianos desde niña.

"Nuestro sentir es de indignación, es como un atropello a nuestra fe", agregó. Ella señala que los Monfortianos son como la familia de la comunidad. Además, recuerda todo el trabajo social que han hecho los misioneros en el lugar. “Ellos han trabajado con toda la comunidad. Ellos siempre han sido muy solidarios”, recuerda.

"No quedó nada"

Por su parte, Betsy, parte de la comunidad de hermanos laicos que apoyan a los hermanos Monfortianos se sumó al sentido de indignación de los vecinos. “Ingresaron de manera abrupta. El señor alcalde dice que respeta mucho a la Virgen; sin embargo, han venido acá y se han ido contra todo”, señaló.

En el lugar, se pudo apreciar como los accesos a la casa de retiro están completamente desprotegidos. Además, uno de los cuartos, que pertenecía a un padre del lugar, fue completamente destruido. “Tuvo que salir, no quedó nada”, enfatizó.

Vecinos se mostraron indignados ante el accionar de la MML. Foto: Francisco Erazo / La República.<br><br>

Vecinos se mostraron indignados ante el accionar de la MML. Foto: Francisco Erazo / La República.

Notas relacionadas
Obras de la Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

Obras de la Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
Caótico tráfico en la Vía Expresa Sur: conductores esperan hasta 50 minutos para avanzar un par de metros

Caótico tráfico en la Vía Expresa Sur: conductores esperan hasta 50 minutos para avanzar un par de metros

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

LEER MÁS
Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Sociedad

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas en Lima y Callao: estas rutas operarán con normalidad este 2 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025