Atropello a la fe: Municipalidad de Lima destruye propiedad de misioneros Monfortianos en Ñaña

MML derribó la infraestructura la madrugada de este 30 de septiembre. | Fuente: Francisco Erazo / La República. | Foto: Francisco Erazo / La República.

MML derribó la infraestructura la madrugada de este 30 de septiembre. | Fuente: Francisco Erazo / La República. | Foto: Francisco Erazo / La República.

La madrugada del 30 de septiembre, la Municipalidad de Lima (MML) derribó muros que pertenecen a la casa de retiro de los Misioneros Monfortianos en la localidad de Ñaña.

Marcos Falla, representante legal de los misioneros Monfortianos, calificó este hecho como un abuso. "Duele el autoritarismo, la prepotencia", sentenció. Según comentó Falla, existía un diálogo con la Municipalidad de Lima, sin embargo, tras este ingreso se rompió.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Puedes ver: La Maratón de los Andes se lanza en el Congreso con la promesa de convertirse en vitrina mundial

Como parte de las conversaciones entre la MML y los misioneros Monfortianos, se había solicitado el expediente técnico del proyecto, pero hasta el momento no ha sido entregado. "Le hemos pedido el expediente técnico. No han dado hasta ahora, no lo tengo en mis manos", enfatizó Falla. El motivo de esta obra es conectar la prolongación Atahualpa con la Av. Ramiro Prialé.

Equipo de La República fue hasta el lugar y constató que la zona se encontraba completamente desprotegida. Además, aún se podían ver los restos de muros destruidos y la rotura de un regadío que ha causado que la zona se enlode.

En la zona se observan los escombros de lo que fue la casa de retiro. Foto: difusión.





"Respeto, justicia y dignidad con los padres monfortianos", fue el grito de vecinos del lugar en apoyo al abuso cometido por la MML. "Hemos visto el atropello contra los hermanos monfortianos. No han avisado en ningún momento que iban a entrar", señaló Anani Castillo, quien conoce a los hermanos monfortianos desde niña.

"Nuestro sentir es de indignación, es como un atropello a nuestra fe", agregó. Ella señala que los Monfortianos son como la familia de la comunidad. Además, recuerda todo el trabajo social que han hecho los misioneros en el lugar. “Ellos han trabajado con toda la comunidad. Ellos siempre han sido muy solidarios”, recuerda.

"No quedó nada"

Por su parte, Betsy, parte de la comunidad de hermanos laicos que apoyan a los hermanos Monfortianos se sumó al sentido de indignación de los vecinos. “Ingresaron de manera abrupta. El señor alcalde dice que respeta mucho a la Virgen; sin embargo, han venido acá y se han ido contra todo”, señaló.

En el lugar, se pudo apreciar como los accesos a la casa de retiro están completamente desprotegidos. Además, uno de los cuartos, que pertenecía a un padre del lugar, fue completamente destruido. “Tuvo que salir, no quedó nada”, enfatizó.