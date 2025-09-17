HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
Sociedad

Detiene a cuatro sujetos dedicados al cambiazo de tarjetas de créditos en Trujillo

Fueron intervenidos en inmediaciones de una agencia bancaria del centro histórico de la ciudad.

Los detenidos conforman la banda “Los Tarjeteros de Jaén", según la Policía. Foto: PNP
Los detenidos conforman la banda “Los Tarjeteros de Jaén", según la Policía. Foto: PNP

Un operativo policial se llevó a cabo el 16 de septiembre a las 8:40 p. m. en los cajeros del Banco Continental, ubicado en el jirón Gamarra. Durante la intervención, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la banda dedicada al cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos del centro de Trujillo.

La Policía Nacional logró identificar a los sujetos involucrados en el hecho, quienes fueron identificados como: Genderson Quispe Guerrero, Nilber Tesén Fernández, Marcos Carranza Gamonal y José Daniel Pérez Lozada.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Cae alias ''Boa'', el último miembro de Los Pepes: Policía captura a presunto cabecilla de banda criminal

lr.pe

En poder de los intervenidos se hallaron 31 tarjetas bancarias de diferentes entidades, cuatro teléfonos celulares y una llave vehicular, todos presuntamente utilizados para cometer ilícitos contra el patrimonio.

Este operativo permitió la desarticulación de la banda criminal “Los Tarjeteros de Jaén”, dedicada al hurto agravado mediante la modalidad de cambiazo de tarjetas. Los presuntos autores ya se encuentran colaborando con la División de Investigación Criminal (Divincri) rindiendo las declaraciones por ley.

Notas relacionadas
Cae alias ''Boa'', el último miembro de Los Pepes: Policía captura a presunto cabecilla de banda criminal

Cae alias ''Boa'', el último miembro de Los Pepes: Policía captura a presunto cabecilla de banda criminal

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Delincuentes roban celular de madre durante transmisión: lo usaba para recaudar fondos para la operación al corazón de su hijo

Delincuentes roban celular de madre durante transmisión: lo usaba para recaudar fondos para la operación al corazón de su hijo

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

LEER MÁS
Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota