Detiene a cuatro sujetos dedicados al cambiazo de tarjetas de créditos en Trujillo

Un operativo policial se llevó a cabo el 16 de septiembre a las 8:40 p. m. en los cajeros del Banco Continental, ubicado en el jirón Gamarra. Durante la intervención, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la banda dedicada al cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos del centro de Trujillo.

La Policía Nacional logró identificar a los sujetos involucrados en el hecho, quienes fueron identificados como: Genderson Quispe Guerrero, Nilber Tesén Fernández, Marcos Carranza Gamonal y José Daniel Pérez Lozada.

En poder de los intervenidos se hallaron 31 tarjetas bancarias de diferentes entidades, cuatro teléfonos celulares y una llave vehicular, todos presuntamente utilizados para cometer ilícitos contra el patrimonio.

Este operativo permitió la desarticulación de la banda criminal “Los Tarjeteros de Jaén”, dedicada al hurto agravado mediante la modalidad de cambiazo de tarjetas. Los presuntos autores ya se encuentran colaborando con la División de Investigación Criminal (Divincri) rindiendo las declaraciones por ley.