HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Vecinos evacuan por balcón en medio de feroz incendio en condominio en Santa Anita

Ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron a la avenida Los Nogales para controlar el incendio y evitar la propagación de las llamas.

Incendio en El Agustino
Incendio en El Agustino

En horas de la mañana de este miércoles 10 de septiembre se reportó un incendio en un departamento ubicado en el sexto piso de un condominio en la avenida Los Nogales, en el distrito de Santa Anita. Debido al pánico, los vecinos evacuaron por el balcón. Como resultado, cuatro adultos y tres menores resultaron afectados por la inhalación de humo.

El siniestro se registró alrededor de las 10:12 a.m. Ante la emergencia, ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellas autobombas, cisternas y plataformas, acudieron de inmediato para controlar el fuego. Las causas del incendio continúan en investigación.

Bomberos logran controlar emergencia en condominio de Santa Anita

El comandante Joel Ricalde, jefe del departamento de Bomberos, aseguró que la emergencia fue controlada tras registrarse un incendio de estructuras en un departamento de tres habitaciones ubicado en el sexto piso. Dos de estas quedaron completamente comprometidas. Asimismo, precisó que dos departamentos resultaron totalmente afectados por las llamas.

Además, informaron que siete personas fueron atendidas por inhalación de humo debido a la dificultad de acceso durante la evacuación. Todas ellas fueron trasladadas al Hospital Loayza para recibir atención médica.

"La complejidad de la ruta de evacuación del edificio hizo que el humo llenara rápidamente las escaleras, provocando que estas personas se intoxicaran con el humo que ya había ingresado a la vía de escape", señaló el comandante Ricalde a La República.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

LEER MÁS
Incendio en Barranco: Bomberos rescatan a adulto mayor de 85 años atrapado en vivienda precaria

Incendio en Barranco: Bomberos rescatan a adulto mayor de 85 años atrapado en vivienda precaria

LEER MÁS
Feroz incendio consume planta de producción en Carabayllo: 9 unidades de bomberos atienden emergencia

Feroz incendio consume planta de producción en Carabayllo: 9 unidades de bomberos atienden emergencia

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

LEER MÁS
Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Niña se salva de secuestro tras defenderse de su agresor en San Juan de Lurigancho: sujeto salió huyendo

Niña se salva de secuestro tras defenderse de su agresor en San Juan de Lurigancho: sujeto salió huyendo

LEER MÁS
Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Sociedad

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota