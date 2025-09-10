Vecinos evacuan por balcón en medio de feroz incendio en condominio en Santa Anita

En horas de la mañana de este miércoles 10 de septiembre se reportó un incendio en un departamento ubicado en el sexto piso de un condominio en la avenida Los Nogales, en el distrito de Santa Anita. Debido al pánico, los vecinos evacuaron por el balcón. Como resultado, cuatro adultos y tres menores resultaron afectados por la inhalación de humo.

El siniestro se registró alrededor de las 10:12 a.m. Ante la emergencia, ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellas autobombas, cisternas y plataformas, acudieron de inmediato para controlar el fuego. Las causas del incendio continúan en investigación.

Bomberos logran controlar emergencia en condominio de Santa Anita

El comandante Joel Ricalde, jefe del departamento de Bomberos, aseguró que la emergencia fue controlada tras registrarse un incendio de estructuras en un departamento de tres habitaciones ubicado en el sexto piso. Dos de estas quedaron completamente comprometidas. Asimismo, precisó que dos departamentos resultaron totalmente afectados por las llamas.

Además, informaron que siete personas fueron atendidas por inhalación de humo debido a la dificultad de acceso durante la evacuación. Todas ellas fueron trasladadas al Hospital Loayza para recibir atención médica.

"La complejidad de la ruta de evacuación del edificio hizo que el humo llenara rápidamente las escaleras, provocando que estas personas se intoxicaran con el humo que ya había ingresado a la vía de escape", señaló el comandante Ricalde a La República.

Nota en desarrollo...