El 9 de septiembre es día no laborable solo en esta ciudad peruana: ¿qué trabajadores podrán aprovechar en descansar?
Este martes 9 de septiembre es día no laborable en una provincia de la región Ica. El día de descanso se ampara en el decreto N.º 011-2025-MPP-ALC.
El martes 9 de septiembre será día no laborable en la provincia de Pisco, región de Ica. Así lo señala el decreto N.º 011-2025-MPP-ALC, el cual especifica. "Declarar día no laborable a nivel de la Municipalidad Provincial de Pisco, el día martes 9 de septiembre".
La razón de este último decreto se debe a que, el 8 de septiembre es día no laborable debido a que se conmemora el Desembarco de Don José de San Martín y la Expedición Libertadora. Esto lleva a que, se puedan realizar en toda la provincia diversas actividades oficiales.
9 de septiembre, día no laborable en la provincia de Pisco: ¿quiénes descansan?
Las autoridades de la Provincia de Pisco, en la región Ica, han declarado el martes 9 de septiembre, día no laborable en toda su jurisdicción. Por lo que, los trabajadores del sector público podrán tener un día de descanso, así lo precisa el decreto N.º 011-2025-MPP-ALC.
"Se declare como día no laborable, el martes 9 de septiembre de 2025, en compensación a las horas que los servidores municipales participarán en las diferentes actividades programadas el día 9 de septiembre".
¿Hay feriados en el mes de septiembre?
Según el calendario oficial de feriados en Perú, durante el mes de septiembre no hay fechas feriadas. Sin embargo, cada distrito, provincia o región puede declarar día no laborable dentro de su jurisdicción.
Calendario de feriados 2025
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
- 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.