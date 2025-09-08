El 9 de septiembre es día no laborable solo en esta ciudad peruana: ¿qué trabajadores podrán aprovechar en descansar?

El 9 de septiembre es día no laborable en la provincia de Pisco, región de Ica. | Foto: Composición LR/Andina.

El 9 de septiembre es día no laborable en la provincia de Pisco, región de Ica. | Foto: Composición LR/Andina.

El martes 9 de septiembre será día no laborable en la provincia de Pisco, región de Ica. Así lo señala el decreto N.º 011-2025-MPP-ALC, el cual especifica. "Declarar día no laborable a nivel de la Municipalidad Provincial de Pisco, el día martes 9 de septiembre".

La razón de este último decreto se debe a que, el 8 de septiembre es día no laborable debido a que se conmemora el Desembarco de Don José de San Martín y la Expedición Libertadora. Esto lleva a que, se puedan realizar en toda la provincia diversas actividades oficiales.

9 de septiembre, día no laborable en la provincia de Pisco: ¿quiénes descansan?

Las autoridades de la Provincia de Pisco, en la región Ica, han declarado el martes 9 de septiembre, día no laborable en toda su jurisdicción. Por lo que, los trabajadores del sector público podrán tener un día de descanso, así lo precisa el decreto N.º 011-2025-MPP-ALC.

"Se declare como día no laborable, el martes 9 de septiembre de 2025, en compensación a las horas que los servidores municipales participarán en las diferentes actividades programadas el día 9 de septiembre".

¿Hay feriados en el mes de septiembre?

Según el calendario oficial de feriados en Perú, durante el mes de septiembre no hay fechas feriadas. Sin embargo, cada distrito, provincia o región puede declarar día no laborable dentro de su jurisdicción.

Calendario de feriados 2025