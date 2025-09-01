Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
martes, 02 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día con lluvia.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con lluvia.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
29ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con lluvia.
martes, 02 de septiembre
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la mañana con lluvia.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
30ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial al atardecer con lluvia.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
martes, 02 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado durante el día con lluvia.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
martes, 02 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con lluvia.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
30ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial al atardecer con lluvia.
martes, 02 de septiembre
30ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con lluvia.
martes, 02 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con lluvia.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer con lluvia.
martes, 02 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde con lluvia.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día con lluvia.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con lluvia.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.
martes, 02 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado en las primeras horas de la mañana con lluvia.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.
martes, 02 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana con lluvia.