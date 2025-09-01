Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
13ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
martes, 02 de septiembre
13ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 02 de septiembre
31ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.