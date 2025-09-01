Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial , al atardecer lluvia.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
30ºC
22ºC
Cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
martes, 02 de septiembre
28ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo con nubes dispersas durante el día , lluvia.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
martes, 02 de septiembre
30ºC
20ºC
Cielo nublado por la tarde , lluvia.