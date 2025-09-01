Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde y por la noche.
martes, 02 de septiembre
20ºC
6ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
29ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
28ºC
16ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado al atardecer.
martes, 02 de septiembre
24ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día y cielo con nubes dispersas al atardecer.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
26ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día y ráfagas de viento con tendencia a lluvia ligera.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
21ºC
16ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con viento moderado.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado al atardecer.
martes, 02 de septiembre
23ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo nublado parcial por la tarde y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
22ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
13ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 02 de septiembre
12ºC
3ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera y cielo despejado hacia la madrugada.
martes, 02 de septiembre
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero.
martes, 02 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con viento ligero ; cielo cubierto hacia la madrugada.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 02 de septiembre
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer y ráfagas de viento con tendencia a lluvia ligera.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana y cielo nublado por la tarde y por la noche con viento moderado.