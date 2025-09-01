Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 02 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
martes, 02 de septiembre
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
23ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
29ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 02 de septiembre
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.