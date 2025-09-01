HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre

Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CABANA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.

CASMA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a neblina variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

CHAVIN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

CHIMBOTE - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.

CHIQUIÁN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a brillo solar.

HUARAZ - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
martes, 02 de septiembre
23ºC
3ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

HUARMEY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.

POMABAMBA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

RECUAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.

SIHUAS - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

YUNGAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
Notas relacionadas
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Tinka resultados EN VIVO del sorteo de este 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores de este domingo

La Tinka resultados EN VIVO del sorteo de este 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores de este domingo

LEER MÁS
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

LEER MÁS
Mujer encuentra a ladrón dentro de su casa en Lince: hija alertó a su madre tras escuchar un ruido desde su cocina

Mujer encuentra a ladrón dentro de su casa en Lince: hija alertó a su madre tras escuchar un ruido desde su cocina

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
Ejecutivo aprueba aumentar salario a la Policía y Fuerzas Armadas: Mininter recibirá más de 257 mil 562 millones de soles

Ejecutivo aprueba aumentar salario a la Policía y Fuerzas Armadas: Mininter recibirá más de 257 mil 562 millones de soles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota