Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a neblina variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a brillo solar.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
martes, 02 de septiembre
23ºC
3ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.