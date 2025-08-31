Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial , al atardecer lluvia.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
30ºC
22ºC
Cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 01 de septiembre
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.