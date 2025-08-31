Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
13ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
16ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
35ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
30ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.